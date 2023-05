OPOZICIJA FOTOŠOPIRALA BROJ GRAĐANA NA PROTESTU! SUZANA VASILJEVIĆ: Nije to bio propust, to je bio falsifikat

Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Srbije, prokomentarisala je na svom Tviter nalogu pokušaj opozicije da podmetne lažnu sliku sa jučerašnjeg protesta dela opozicije kojom su hteli da predstave da je na ulicama bilo više građana nego što jeste.

- Deco, nije to bilo protiv "protesta građana", već protiv nesrećne opozicije koja je fotošopirala broj građana na protestu! Nije to bio propust, to je bio falsifikat. Ne znam onda kome je baš frka... #tuznaSrpskaOpozicija - napisala je Vasiljević i podelila članke pojedinih medija koji su pisali da je predsedniku Srbije "frka" jer se i ona uključila u objavljivanje dokaza da su pojedini lideri protesta pokušali da podmetnu lažne slike protesta.

foto: Printscreen/Twitter

Podsetimo, deo opozicije održao je sinoć protest u Beogradu tokom kojeg su blokirali određene ulice u centru Beograda i most Gazelu.

Kurir.rs