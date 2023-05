"AKO NEMA SRBA - NEMA PROBLEMA?" Anđelković o pripremi za "čišćenje" 4 opštine na severu KiM: Znamo ko daje podršku TERORIZMU

Najvažnija tema, Zajednica srpskih opština, ponovo je na stolu u Briselu gde se održava sastanak delegacija Beograda i Prištine.

Neposredno pre sastanka, ministar odbrane Miloš Vučević ukazao je da kosovski premijer Aljbin Kurti sprema akcije kako bi i fizički preuzeo četiri opštine na severu Kosova i Metohije.

Gost Zoran Andjelkovic, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije upozorio je u razgovoru sa voditeljima emisije "Puls Srbje" na politiku koju Kurti vodi, a to je "Ako nema Srba, nema problema".

Kancelarija za KiM saopštila je da je više desetina Kurtijevih naoružanih specijalaca upalo u petak u tri magacina sa robom u mestu Doljane nadomak Zvečana pod izgovorom potrage za nelegalnom robom, a sa jednim jedinim pravim ciljem, a to je, kako se navodi - da isprovocira neodmerenu reakciju Srba i optuži ih za tenzije na terenu.

foto: Kurir tv

Prisetio se nasilja koje Srbi doživljavaju, decenijama unazad na prostoru Kosmeta, koje potiče iz "dva kanala" i upad u magacine sa robom u Doljanima.

- Nema napredka kada je reč o ZSO. Već dugo oni govore da treba da treba da naprave ZSO po ugledu na Hrvatsku, što znači da tu neće biti Srba, kakva zajednica Srba u Hrvatskoj i politici "Ako nema Srba, nema problema". Poslednjih trideset godina, posebno od kad je Kurti na čelu prištinskih institucija oni po svaku cenu žele da proteraju Srbe - rekao je Anđelković.

05:59 AKO NEMA SRBA - NEMA PROBLEMA?

Time, smišljaju razne akcije, provokacije kojima bi taj "proces" ubrzali.

- Mi možemo da se setimo desetine upada u crkvene objekte, ranjavanje srpskih dečaka na Badnji dan, pa maltretiranje sa tablicama, oduzimanje zemljišta, ranjavanje Jovanovića kod Zubinog potoka, sve je to pravac akcija koji treba da isprovocira Srbe da dođe do sukoba, pa da ih proteraju, ili da ih protisnu pojedinačno da sami odu. Tu su dva kanala. Jedan je to što radi Kurti, a drugi to što radi Nemalka na prostorima Jugoslavije, pa do sada. Ovo što se dešava u Savetu Evrope, Kurti neće ništa da uradi, a oni ih nagrađuju prijemom i kandidaturom u članstvo u Savet Evrope. - kaže on i nastavlja:

- Sada vidimo tu rezoluciju u Rejkjaviku, na teritorijlanom integritetu Gruzije, Ukrajine, Moldavije, ali nema nigde teritorijalnog integriteta drugih članica Saveta Evrope! A tu su i Srbija i Azerbejdžan i Kipar i da ne nabrajam pojedinačno zemlje. Oni taj amandman ne prihvataju, pa se jasno vidi da Nemačka pomaže Kurtiju da sprovodi ovakve akcije! I on neometano nastavlja aktivnost, a to je proterivanje Srba sa Kosmeta - naglašava Anđelković i pita:

- Da li će Francuska da reaguje? Da li će velike sile da reaguju? Ovo je francusko - nemački predlog. Mi smo bliži Francuskoj, istorijski, ali jasno je da je predlog nemački... Ovo sve što aljbin Kurti radi, a nema reakcija EU, govori da , u najmanju ruku, Kurti ima podršku za ekstremističko -terorističke akcije! To je kada velike sile odluče da je nešto belo, a ono je sivo i svako ko kaže da je sivo je protivnik demokratije i EU. Ja sam na to navikao još devedesetih godina, kada su govorili da oni imaju pravo da ubijaju, jer se bore za slobodu - kazao je Anđelković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud