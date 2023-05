OTAC SAM TROJE DECE, NOĆIMA SAM PLAKAO ZBOG TRAGEDIJE! Predsednik Vučić na RTS: To su ljudi koji su izgubili sve što su imali

Sačekali su me ljudi koji su izgubili sve sve što su imali. Kristina nije dočekala maturu, Milan je bio policajac, divan dečak i mladić. Nije mrava zgazio. Naš narod kaže, kad vidite sliku, lepi kao jabuke, više neće ući u kuću.

Ovako se predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras obratio posle posete selima koje je zadesila stravična tragedija.

- Obećao sam ljudima da ću kao građanin Srbije, ali i kao predsednik za onog ko je to učinio, za onog ko ga je naoružao, i za one u porodici koji su to pomagali, tražiti najteže moguće kazne. Posle toga sam u Duboni posetio kuću Milosava Todorovića, strašno jak čovek, neuobičajene hrabrosti. On i njegova supruga izgubili su predivnog mladića Dalibora (25). Ova porodica se bavi poljoprivredom, radio je teške poslove uvek.

foto: Printscreen/RTS

- Do četiri ujutro su radili, ne kukaju, ne žale se, a izgubili su sve što su imali. Onda sam razgovarao sam sa porodicama Nemanje, Nikole, Lazara, Aleksandra i Marka. To je strašno kakav je masakr tu počinjen, ti ljudi žive, a ne žive. A danas koliko god da im je teško bez svoje dece, svi se nadaju da će Petar Mitrović preživeti, iako je on u veoma teškom stanju. Njegova porodica zna da ima najbolju negu, ali da je u jako teškom stanju.

- Svi ostali će preživeti, a mi se nadamo i Bogu molimo da i Petar preživi, to bi bila velika pobeda za naše malo selo Orašje. Ti ljudi su tražili samo najstrože kazne. Samo to i ništa više. Ja ću se politički boriti u Evropi i u svetu, jer za ovo što je učinjeno u Beogradu, Malom Orašju i Duboni ne postoji druga kazna. Ne možete da ubijete monstruma makar on imao 13, 14 godina. Onaj ko je to počinio mora da dobije najteže moguće kazne.

- Lepo dobije 20 godina, on posle 15 izađe i sa 36 godina živi normalno, ceo život, a ugasio 10 kuća, šta očekujete da ljudi traže? Šta me briga za udruženja, društva, mora da postoji pravda. Šta, treba da izađe i opet počini to? - rekao je predsednik naglasivši da će se dok je predsednik boriti za najteže moguće kazne.

foto: Printscreen/RTS

O školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru

Predsednik Vučić rekao je da je obišao Osnovnu školu "Vladislav Ribnikar".

- Posetio sam OŠ "Vladislav Ribnikar" samo nemam potrebe nikome da se pravdam. Išao sam bez ijedne kamere, videli su me bez ijedne kamere. Jedinu fotografiju koju vidite slikana je telefonom. Naravno, bila je i direktorka škole, i nekoliko ljudi u školi. Upisao sam se u knjigu žalosti, obišao mesto zločina. Užasno je, jeziva tragedija, ali nemam potrebe da se pravdam bilo kome ko misli da ima monopol na bol i tugu. I da objašnjavam da imam troje dece, i da sam noćima plakao borio se kako i na koji način da donesemo mere i nešto promenimo. Kome da se pravdam i da objašnjavam? Onima koji govore svaki dan kako imam sina kriminalca, oca kriminalca, brata kriminalca? - rekao je predsednik Vučić.

- Država o hiljadu stvari mora da se bavi, ali ljudi moraju da znaju da će pravda da bude zadovoljena. To je u ovom trenutku najvažnije.

Predsednik je komentarisao to što pojedini roditelji traže da im deca više ne idu u ovu školu nakon tragedije.

- Deo roditelja misli tako, a veći deo roditelja i dece ne misli tako. Šta god kažu spremni smo da učinimo. Ja razumem roditelje koji traže da im deca ne idu tu, meni to ne izlazi iz glave.

foto: Printscreen/RTS

- Razumem roditelje koji to traže, a opet deca moraju da idu u školu i da nastave da žive. Sve što mi kažu stručnjaci i roditelji, to ćemo da uradimo.

- U ovom trenutku imamo 37.200 oduzetih eksplozivnih cevi i minskih sredstava.

Predsednik je istakao da je njegov posao da bude racionalan, i da moramo da gledamo kako ćemo dalje.

- Da li će nastaviti školovanje na nekom novom mestu, recite, uradićemo. Šta god mislite da treba. Ono što je za nas važno je da smo krenuli u veliku akciju oduzimanja oružja. U ovom trenutku imamo 37.200 oduzetih cevi i minsko-eksplozivnih sredstava. I navešću vam dva primera od danas. Jedan iz Jablaničkog, drugi iz Podunavskog okruga. Ljudi prvo nisu verovali da mogu da dođu. Samo na jednom mestu, od jednog čoveka, smo oduzeli trotilsku kutiju 20 kg tnt. Trotilski metak 22 komada. Pešadijske mine 8 komada. Trombloni 3 komada. Ručne bombe 13 komada. EDK kapisle 9 komada. Puškomitraljez, papovka, municija. To je sve jedan čovek predao. U Podunavskom okrugu - tri automatske puške, 19 punih okvira, jedan okvir za snajper, jedan sanduk sa municijom. 38 ručnih bombi, jedna mina... Ovo je očigledno sa ratišta, ali im hvala na odgovornosti - rekao je predsednik Srbije.

Predsednik Vučić još jednom moli i druge da predaju oružje do 8. juna, i da će posle toga dobiti 15 godina robije oni koji ne vrate.

- Ne uzimamo imena, i nećemo da uzimamo. Vratite ovo, nije vam potrebno. Da se požar desio, od ovoga bi tri zgrade izgorele. Doneli smo mere o angažovanju policajaca, i vidim da to nailazi na dobar odgovor kod dece, roditelja i nastavnika. U koliko škola smo imali maltretiranje nastavnika od strane bahate dece. Mora da se povrati autoritet nastavnika. To su dobre mere, i šta god struka kaže, mi ćemo to nastaviti da radimo - rekao je on.

Predsednik je, na apel NVO za odlaganje mitinga 26. maja, pitao koje su to NVO tražile.

foto: Printscreen/RTS

- Svi oni koji podržavaju sve što se dešava uvek, protiv Vlade i protiv države Srbije. Sa pažnjom sam pročitao i to pismeno. Trudio sam se kao predsednik u prethodnih šest godina da donosim odluke u najboljem interesu za građane. Ovo nije hir niti merenje popularnosti. Ne, ovo je pokušaj da pokažemo da nešto što je neko napravio i uradio, ne samo da nema nikakvog smisla, već da neće moći da prođe. Kada su ljudi videli šta se događa, bili su uplašeni, a onda i kivni i gnevni. Zato su na prvom, drugom i trećem protestu bio veliki broj ljudi, koji su hteli nešto da promene, da im deca budu sigurnija. Ali i da doprinesu nekim odlukama koje će na drugačiji način kreirati našu stvarnost u budućnosti. Međutim, već je mnogima postalo jasno da će političari i stranke bivšeg režima to pokušati da iskoriste, zakazujući skup na temi na kojoj se to ne radi - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da priča kao predsednik republike, a ne stranački lider, i da neće ni držati stranački govor na skupu.

- Mislim da se obratim Srbiji, sa dugoročnim planom, kao predsednik svih građana, da vidimo kako da izađemo iz ovoga. Da li znate jedno mesto u svetu gde je neko koristio masovnu pucnjavu za demonstracije. Ni od tih koji su protiv nasilja nismo dobili nijedan predlog mere, već samo političke zahteve. Na kraju smo došli do toga da ja podnesem ostavku, i da napravimo prelaznu vladu. Sa mnom nije problem, idemo na referendum. U slučaju Vlade, ja neću dati mandat onome koji će po nalogu spolja da pravi nekakve prelazne vlade. Jedini lek za to je da me neko ubije. Drugog leka nema, ja neću da uništim svoju zemlju. Suviše je volim. Ovom zemljom vladaće oni koji dobiju poverenje naroda, a ne to što neko misli da ima podršku neke ambasade ili dela javnosti - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/RTS

Predsednik Vučić dodao je da su izbori realna opcija, i da kada imate krizne situacije koje neko koristi da ospori legitimitet, to najbolji način.

- Na tom skupu naša je obaveza da pokažemo pijetet prema žrtvama, ali i da nismo ti koji ćemo da govorimo "u-ta-ta vidite koliko nas je". Već da rešavamo probleme ljudi. Niko nije hteo da prihvati ni dijalog. Ja sam rekao hoćete da ukinemo rijalitije. Može, ali da ih ukinemo svuda. Ako to ne može, hajde da ukinemo nasilje u rijalitijima. Hoćete oko REM-a da razgovaramo. Ali oni to neće. Neki od njih su počeli da mi mere suze, pošto su se oni valjda isplakali već, nego valjda ja njima treba da pokazujem. Kao što moram da trpim da je neki ginekolog moj prijatelj gazio nekoga. A ja nemam nijednog prijatelja ginekologa. I to mediji objavljuju, misle da imaju monopol na sve, a imaju monopol na mržnju. A ja želim da ujedinimo Srbiju, da počnemo da radimo, da se vratimo, gradimo Srbiju i nastavimo tamo gde smo stali - ističe on.

Predsednik je rekao da je Borelj u pravu, i da je Srbija jedina koja nije uvela sankcije Rusiji.

- Ne zaboravite da je Srbija jedina koja vodi svoju politiku, samostalnu i nezavisnu. I tako ćemo da činimo, kad ne budemo mogli, obavestiću građane. Uspevamo već godinu i tri meseca da vodimo samostalnu i nezavisnu politiku i čuvamo svoje stavove. A što se tiče KiM, situacija je teška, zahvaljujući trpeljivosti, mudrosti i pameti, kao i bojkotu albanskih instituacija na severu. Hoću da se zahvalim Srbima sa KiM na odgovornosti i ozbiljnosti. Mislim da će na skupu najveći broj ljudi biti sa KiM, i želim da se zahvalim onima koji su pešice krenuli ka Beogradu, to su ljudi koji vole svoju Srbiju - kazao je Vučić.

On je, reagujući na izjavu Konjufce i Eskobara, da američki zvaničnik mora da se vrati i obnovi gradivo.

- Da vidi šta piše u Briselskom sporazumu, i da pročita da nikakve kompetencije i ingerencije nisu na prištinskim institucijama. Samo vas molim gospodine, pročitajte to što piše. Imate upravljački tim koji čine Srbi, i koji postoji. Nemojte da se pravite da ste zaboravili, već obnovite gradivo. Ako već ne obnavljate gradivo po pitanju Rezolucije 1244, obnovite ovo gradivo. A što se tiče pretnji, pritisaka, naručenih tekstova u Njujork tajmsu, svedočenja u Senatu... Kapa dole, jaki ste i hrabri, ali ja neću da vam pognem glavu, ja sam predstavnik ponositog i dostojanstvenog naroda. Pognuću glavu samo pred našim narodom, ako pogrešim nešto ili iz poštovanja. Ali vama, iz straha, samo nastavite sa time. Srbiju ću štititi, kao i prava našeg naroda - rekao je predsednik.

Predsednik je rekao da je video više alarmantnih poruka po pitanju energetske situacije u svetu.

- Mi u ovom trenutku imamo 540 miliona kubnih metara gasa u rezervi, to nećemo da trošimo, do zime. Gledaćemo da podignemo na 600 miliona kubnih metara, i to nam omogućava dodatnu sigurnost. Proveravamo i za naftu i naftne derivate. Građani Srbije mogu da budu spokojni, država o njima vodi računa - zaključio je predsednik Vučić.

