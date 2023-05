"ŽELE DA NAPRAVE LJUŠTURU OD ZSO, AKO BI AMERIKANCI NATERALI DA JE FORMIRAJU!" Sagovornici Kurir TV: Kurti ima jedan opasan cilj

U Beogradu je juče održan jedan od najvećih skupova - "Skup nade". Želja vlasti je bila da pošalje poruku zajedništva, stabilnosti i mira uz određene promene.

Narod se skupio u ogromnom broju, iz svih delova države, a glavni akcenat je bio na potrebi da se Srbija ujedini i složi.

foto: Zorana Jevtić

O temi skupa, ali i promene koje će doneti, govorili su gosti "Usijanja" prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka, Perko Matović, Centar za nacionalnu politiku i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

Gajović je rekao koje su, po njemu, najbitnije informacije sa skupa, ali i šta možemo da očekujemo kao suštinsku promenu:

- Prvo bih počeo od samog početka. Predsednik je izašao, a da niko iza njega ne stoji sa amrelom. Dakle, on je kisnuo. To je za mene dobar utisak. Kisnuo je isto kao i oni ispred njega. Prvi put sam video da predsednik više govori iz glave nego ono što je pripremljeno i napisano. To nam govori da je emotivno pristupio ovom skupu. Zapazio sam jednu rečenicu koja me ohrabrila, a to je da Srbija više neće tolerisati niti jedan atak na prostorima Kosmeta. To je za mene nešto potpuno novo, jer je uvek dosad izlagao da to sve mora mirnim putem uz određene kompromise.

01:22 Gajović je rekao koje su, po njemu, najbitnije informacije sa skupa, ali i šta možemo da očekujemo kao promenu

S obzirom na to da je oko 10.000 ljudi sa Kosova danas prisustvovalo skupu, Petričković je odgonetnuo da li je slučajnost da se danas dešava teror da Kosovu uporedo sa mitingom:

- To se slučajno ne događa, to je poznata metoda razrade scenarija gde su sve komponente na prvi pogled dilatentne, ali ovde su vidljive te provokacije. Vrlo je opasno to zveckanje oružjem, jer postoji granica, svi imaju pravo na slobodu kretanja i egzistencije. Samim tim, nema razloga da to ne bude princip i dole. Ono što je po meni licemerno od Zapada i tih moćnika je to što se ništa od toga ne bi dogodilo da oni nisu zažmirili na jedno oko i bez određenog davanja njihove vrste blagoslova. Smatram da to uopšte nije bilo slučajno.

Potom se Matović osvrnuo na situaciju Kosova, pa je pomenuo koje su sporazume sve prekršili:

foto: Printscreen/Kosovo Online

- Cela situacija koja je plod eskalacije na Kosovo i Metohiji. Mi želimo kroz diplomatiju da razrešimo tu nerazrešivu situaciju koju je Međunarodna zajednica napravila u našoj zemlji. U svakom slučaju, mi smo prihvatili taj okvir. Oni su dobili viznu liberalizaciju, pokušali da se učlane u Savet Evrope, oba su kršenje Vašingtonskog sporazuma. Takođe, sproveli su nedemokratske izbore na severu KiM, a to je kršenje svega i svačega. Pomenuli su reformu zakona o Katastru, koje je kršenje Briselskog sporazuma, kršenje nadležnosti eventualne ZSO. Oni od nje žele da naprave ljušturu, ako bi Amerikanci u eventualnosti naterali da je formiraju.

Rekao je da SAD jedine mogu smiriti situaciju na KiM, pa je rekao da one trenutno gube poverenje u trenutnog partera.

- Takođe, imaju jedan opasan cilj koji žele da sprovedu, a to je ujedinjavanje opštine Kosovska Mitrovica, otvaranje mosta, videli smo tu suludu ideju koju je dao Kurti. Tu je doduše reagovala i Evropska Unija, ali njene izjave su postale besmislene. Izjava Antonija Blinkena je veoma važnja, ono što može da smiri situaciju na KiM su SAD, ukoliko žele. To je tako. Smatram da imaju neku vrstu naklonosti prema nama u ovom mikro slučaju, nikako u makro slučaju, dakle znamo njihov stav po pitanju Kosova i Metohije. U ovoj mikro situaciji bi bilo uredu osloniti se na ideju da SAD gube poverenje u svog trenutnog partnera - zaključio je Matović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs