NEOZBILJNO I BEZOBRAZNO Pozivaju na blokade puteva, a teško im da dođu u Skupštinu

Na sednicu Skupštine Srbije zakazanu na zahtev dela opozicije da bi se na njoj raspravljalo o smeni ministra MUP Bratislava Gašića opozicioni poslanici nisu došli!

To više nije poslovična opoziciona neozbiljnost nego čisti bezobrazluk! Mesec i po dana već maltretiraju stanovnike Beograda blokadom ulica i mostova, a sada i uznemiravaju građane širom Srbije najavama „radikalizacije“, odnosno nasiljem, sve pravdajući se da to rade da bi izdejstvovali smene u MUP i BIA, a kad im se izađe u susret i da prilika da u Skupštini to pitanje postave – njih nema!

Elektronski izveštaji o prisustvu narodnih poslanika u skupštinskim klupama pokazuju sledeće: jutros je na sednicu Skupštine došlo samo tridesetak poslanika opozicije. Pola sata su se prikupljali, oni što su stigli telefonirali su onima kojih nije bilo, vukli za rukav… pa ih se okupilo 45! Iz DS je od 10 došlo sedam, od osam „zavetnika“ bilo ih je šest, Zeleno-levi klub je bio vrlo dobar, došlo ih je četvoro, peti – lider Radomir Lazović – nije, valjda je imao pametnija posla, iz Moramo-Zajedno od osam, prisutnih je bilo pet (najglasniji na protestima i u medijima Nebojša Zelenović i Đorđe Miketić nisu se pojavili!), NADA je bila zastupljen sa šest od ukupno 14 poslanika, iz Narodna stranka došao tek svaki drugi – šest od 12, iz Dveri dvoje od šest, Marinikinih 11 od 15…

Celo prepodne trajalo je navlačenje, u jednom momentu ih se skupilo 78, računajući i poslanike većine, ali je sednica na kraju otkazana. U Skupštini se uopšte nisu pojavljivali Lazović, Zelenović, Miketić, Miloš Jovanović, narodnjaci Vladimir Gajić i Stefan Jovanović, Borko Stefanović, pola „dverjana“…

Ovo naravno, ne znači da bi ministar policije bio smenjen da bi došli, ali ako su toliko zahtevali da Skupština raspravlja o njegovoj smeni, valjda bi bilo normalno da su se pojavili I kazali šta imaju o njemu i njegovom radu. Osim ako ni samI ne veruju u ono što su za raspravu o Gašićevoj odgovornosti spremili.

A moguće je da su prvaci opozicije koji organizuju proteste bili sprečeni da učestvuju u skupštinskoj raspravi jer su u isto vreme-većali o „radikalizaciji“ protesta jer im se „zahtevi ne ispunjavaju“!

Zvučalo bi smešno, kad ne bi bilo moguće da oni samo ispunjavaju unapred zacrtan plan - čija je prva tačka bila izlazak na ulice, druga zahtevi koje je nemoguće prihvatiti, treća „radikalizacija“, odnosno nasilje.. pa šta im Bog, uz malu pomoć onih koji će dotrčati da gase vatru, da.

Sa tog stanovišta, rasprava u Skupštini jeste gubljenje vremena.

Kvorum za smenu ionako ne bi imali.

Mlađani Pavle Grbović naljutio se na premijerku što bar ona nije došla u Skupštinu, kad je njeno prisustvo već bilo najavljeno. Kao da ona ima više vremena za gubljenje od njih. Ana Brnabić skratila je sastanak sa ministrom za Evropu Irske Peterom Burkeom, i zaputila se u zgradu našeg parlamenta, ali joj je u međuvremenu javljeno kakva je situacija, i da rasprave neće biti.

A Grbović, koji je zapretio: „Mogu da nam uskrate kvorum u Skupštini, ali će dobiti kvorum na ulicama već u subotu“, morao bi da zna prostu matematiku: da je opozicija imala kvorum na ulici (većinu u narodu) imala bi ga i u Skupštini.

Ovako, mnogo sreće na sledećim izborima!

(Kurir.rs)