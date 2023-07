"KAKO NEKO TO MOŽE DA KAŽE?" Bivši pukovnik JNA zapanjen izjavama Nasera Orića: Više nećemo dozvoliti UGNJETAVANJA U SRBIJI!

Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" i dao mišljenje o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa generalnim sekretarom NATO Jansom Stoltenbergom o bezbednosnoj situaciji na KiM.

On misli da ono što predsednik radi je da posle svakog sastanka izađe pred narod i kaže šta je razgovarao.

- U našoj zemlji Srbiji svi smatraju da su Bogom dati, a nemaju adekvatno rešenje. Ne treba da pretimo jedni drugima, da ne možemo mirno da se krećemo ulicama. Idi na izbore, idi legalnim putem - osvrnuo se Šljivančanin pa nastavio:

- Mislim da će predsednik Srbije razgovarati o tome i da će iskreno upoznati njega sa postupcima albanskih vlasti koja hapsi nevine ljude. Mi da uradimo kojim slučajem tako nešto što oni rade ovde, u Srbiji ceo Zapad bi se okrenuo protiv nas! Svi znaju za prodaju oružja, naravno da znaju. NIšta ne bi moglo da Amerika ne dozvoljava - rekao je Šljivančanin.

Osvrnuo se i na sramne pretnje Nasera Orića, bivšeg komandanta jedinica ARBiH, na teritoriji Srebrenice tokom rata u BiH, koji je rekao "Na Drini je sve počelo, na Drini će se sve i završiti".

Podsetimo, Naser Orić je osumnjičen za ratne zločine nad Srbima, 28. marta 2003. godine; dve optužnice za individualnu odgovornost, četiri za komandnu odgovornost, u kojima on i njegove jedinice snose odgovornost za napade na Srebrenicu i okolna srpska sela. Dobio je skandalozno nisku kaznu i 3. jula 2008. godine, oslobođen.

- Ja bih sve njegove pretnje ignorisao i ne bih se osvrtao na ove izjave. On je sve počasti imao sa srpskim narodom. Odavno je on trebao da bude kažnjen, a kako sude tamo u Hagu koji je delio samo nepravdu, a ne pravdu - ne znam. Kako neko to može da kaže? - zapanjen je Šljivančanin.

Srbi su uvek bili normalni ljudi, ističe on, u pogledu tolerancije svih nacija unutar granica Srbije, međutim izgleda da nije tako u ostalim zemljama Balkana.

- Niko nikoga ne mrzi ovde. Verujem da će Srbija gledati da sačuva mir, ali da neće dozvoliti da iko više bude ugnjetavan! - siguran je Šljivančanin.

