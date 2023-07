SAD ZAPRETILE LIDERU REPUBLIKE SRPSKE: O'Brajen: Rekli smo Dodiku da će snositi posledice zbog onoga što radi!

Džejms O'Brajen, koji je nominovan za pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, izjavio je da SAD, zajedno sa evropskim saveznicima i visokim predstavnikom u BiH, jasno stavljaju do znanja predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku da je ono što radi neprihvatljivo i da će zbog toga da trpi posledice.

- Sa našim evropskim kolegama, sa visokim predstavnikom za sprovođenje Dejtona, jasno mu stavljamo do znanja da je neprihvatljivo to što radi i da će biti jasnih posledica za to, kao i da mora početi da se povlači od takvih stavova - rekao je O'Brajen na saslušanju u Komitetu za spoljne poslove američkog Senata, odgovarajući na pitanja u vezi BiH i kako zaustaviti Dodikovo delovanje protiv države BiH.

On je dodao da "ne može sve reći javno", ističući da je poruka Dodiku poslata.

- Milorad Dodik kontroliše vlast u delu BiH. On želi da kontroliše resurse i sve što proizlazi iz tih resursa na tom području. Tako da imamo mogućnost da smanjimo njegovu kontrolu nad novcem. To je delimično ono što uzrokuje da on izaziva državne procese - rekao je O'Brajen.

Prema njegovim rečima, vojne snage u BiH, bilo kao EUFOR ili kao NATO, ključne su za bezbednost BiH, preneo je Glas Amerike.

Kurir.rs