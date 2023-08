SRBIJA I DRUGI KANDIDATI DA SEDE ZA STOLOM EU: Austrijska ministarka Edštadler ima predlog

Austrijska ministarka za Evropu Karoline Edštadler rekla je da se njena zemlja zalaže za integraciju zemalja kandidata u Evropsku uniju u fazama, tako što bi im bilo dozvoljeno da sede za stolom EU, ali bez prava glasa, za početak.

- Živimo u vrlo izazovnom vremenu, doživljavamo rat na evropskom tlu. Kada je, ako ne sada trenutak da se proces proširenja Unije reformiše. Vreme je za velike ideje i da se shvati da i stanovništvo mora da bude deo toga - rekla je Edštadler.

Do punopravnog članstva stoji put mnogih teških reformi.

- Ne možemo očekivati da se to desi od danas do sutra. Postepena integracija zemalja kandidata, uključujući i Moldaviju i Ukrajinu, učinila bi da one imaju osećaj da već učestvuju u kreiranju evropske politike, iako još nemaju pravo glasa - dodala je.

Na pitanje kako bi to moglo da izgleda u praksi, austrijska ministarka je rekla da su pregovori sa EU strogo formalni proces koji se odvija po klasterima.

Kurir.rs/Slobodna Evropa