Osnivač i bivši komandant Jedinica za specijalne operacije Franko Simatović Frenki oslobođen je izdržavanja kazne po Haškoj presudi i prevremeno je pušten na slobodu iz zdravstvenih razloga, nakon što je operisan u Hagu.

Inače, suđenje nekadašnjim čelnicima resora Državne bezbednosti Srbije Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću trajalo je pune dve decenije i to je bio najduži proces u istoriji ovog suda. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove ih je prvo oslobodio, a onda je izrekao u junu 2021. godine po 12 godina zatvora, da bi u maju ove godine presuda preinačena na po 15 godina zatvora.

foto: Martijn Beekman / AFP / Profimedia

Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji, gostovao je u jutarnjem programu gde je izrazio zadovoljstvo što je Simatović pušten na slobodu i vratio se u Srbiju.

- Meni je milo što je Simatović došao u svoju otadžbinu i što više nije u tim kazamatima. Ali ne želim da mu čestitam, jer to znači da mu je taj isti sud upropastio zdravlje i doveo u jedan vrlo nezgodan položaj. Kada je osnivan taj sud, on je po meni osnovan zato da bi nas zastrašio i naneo neka zla. Svi ljudi koji prođu kroz taj sud, niko se ne vrati čitav i u dobrom stanju. Nažalost, neki dožive takve teške bolesti i moraju da se leče. Teško je reći kako su ga pustili, ali ako su stvarno zbog toga onda je u vrlo teškom zdravstvenom stanju i da treba da se učini sve da se on izleči. Verujem da će Republika Srbija i naše rukovodstvo pomoći - rekao je Šljivančanin.

03:25 BIO SAM SA FRENKIJEM U ZATVORU, TAJ STRES NIKO NE MOŽE DA RAZUME! Šljivančanin: Sud mu je potpuno UPROPASTIO ZDRAVLJE

Šljivančanin je naglasio da je Simatović bio komandant legalne jedinice koja je štitila interese svog naroda, a ne ratni zločinac.

- Ovi koji su došli na vlast 2000. godine su samo jurili da nas uhapse i pošalju u Hag. Kada je došao presednik Vučić, on je izravno da svi borci imaju svoja prava. Da imaju uslove i sve što treba. Ne mogu ni da shvatim zašto je taj sud nazvan Sud za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Frenki je bio komandant jedne legalne jedinice koju je država tada formirala i on nije išao nigde van granica svoje otadžbine. Štitio je interese svog naroda i posle mu se sve obilo o glavu. Ravnali ga da je neki zločinac. Zamislite pod kolikim je psihičkim pritiskom bio Frenki jer je 2 decenije čekao da mu se sudi i to su stresovi. To niko ne može da razume nego onaj ko to doživi - istakao je Šljivančanin i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ja sam jedno vreme bio sa Frenkijem u zatvoru. Stalno je čitao i trudio se da se pripremi. Milo mi je što je izaštao, ali ja mislim da je nevin i da uopšte nije trebao da ide u taj zatvor.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:41 VOJISLAV ŠEŠELJ ZA KURIR TV: Pustili su Simatovića jer su procenili da je gotov! I Mladić i Stanišić su u jako lošem stanju