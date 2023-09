PROMAŠILI NAJBITNIJU STVAR, MI NISMO POTPISALI TU GLUPOST: Vladimir Gajić iz NS imao poruku za doskorašnje partnere iz opozicije

Vladimir Gajić, poslanik Narodne stranke Vuka Jeremića, poručio je potpisnicima zahteva za raspisivanje izbora da su napravili glupost.

On je naime na svom X nalogu ukazao da je deo opozicije koji je taj zahtev predao prošle nedelje u Predsednišvu Srbije zatražila raspisivanje, a ne održavanje izbora do kraja godine, zbog čega se sada bune.

- Sve su napisali predsedniku, samo su promašili u jednoj, ali najbitnijoj stvari. Raspisivanje i održavanje izbora su dva različita pojma u pravnom i u vremenskom smislu. Između je zakonska odredba koja propisuje da će se izbori održati u roku od 45 do 60 dana od dana raspisivanja. Naravno, Vučić je to dočekao na volej. Biće izbori za njegov rođendan, a raspisaće ih kako je traženo, do kraja godine. Ovu glupost nije potpisala Narodna Stranka i zato će nas sada "jedina prava opozicija" izbaciti iz protesta, kako saznajemo. Smeta im kritika Siniše Kovačevića u novom broju NIN-a. Ne sme da se dovodi u pitanje stav Centralnog komiteta opozicije. Nasekirali smo se… - napisao je Gajić.

Podsetimo, deo opozicije koji organizuje proteste "Srbija protiv nasilja" predao je u Predsedništvu Srbije zahtev za raspisivanje izbora do kraja godine, ali kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će ih raspisati do kraja decembra, te da će izbori biti 4. marta, odmah su skočili i poručili da do kraja godine hoće održavanje izbora iako to nisu tako formulisali u samom zahtevu koji su predali zvanično.

Kurir.rs