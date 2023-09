"IZBORI MOGU DA BUDU 17. DECEMBRA" Predsednik Vučić: Biće parlamentarni i pokrajinski i beogradski i u još nekim opštinama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom večerašnjeg gostovanja na RTS da su parlamentarni izbori mogući 17. decembra.

- Dobio sam pismo, evo zvanično. Morate da poštujete demokratiju i opozicione stranke, a nisam neko ko je oduševljen njihovim radom. Voleo bih više odgovornosti posebno u teškim trenucima za državu. Ne bi škodilo, ljudi bi to umeli da cene. Ali oni su rekli da je ekonomija uništena, ni sa čim od toga nisam saglasan i prihvatio sam njihovu ideju - rekao je predsednik i dodao:

- Spremni smo za izbore od 17. decembra. Izbori tada mogu da budu. Biće parlamentarni i pokrajinski i beogradski i u još nekim oštinama.

Vučić je istakao i da je razgovarao tokom dana sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem.

- Razgovarao sam danas sa gradonačelnikom Beograda, on će biti kanditat SNS, to je predlog Miloša Vučevića. Biće mi čast da budem na listi SNS, ako me budu zvali - zaključio je predsednik Vučić.

