NEĆEMO OSTAVITI NAROD NA KIM BEZ PODRŠKE Vučić obećao pomoć Srbima na Kosmetu: U novcu više nego ikada, politički više nego ikada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji "Ćirilica" na Hepi televiziji govorio je i o pomoći Srbima sa Kosova i Metohije.

Naime, predsednik je obećao da neće ostaviti narod na Kosovu i Metohiji bez podrške Srbije.

- Ja neću ostaviti narod na KiM bez podrške Srbije, i pomažemo im koliko možemo. U novcu više nego ikada, politički više nego ikada, ali bezbednosno ne možemo. Mogu ja da pričam o ingerencijama, ali to njima nije uteha. Ljude molim da to razumeju. Ovo sam osetio kao težak udarac, znam koliko je ljudi plakalo u Srbiji. I povodom ovih obdukcionih nalaza, suze vam same kreću - kazao je on.

Predsednik je rekao da je supruga dozvolila da se pokažu fotografije ustreljenog Bojana Mijailovića bez blurovanja kako bi se videlo da je ubijen iz neposredne blizine, dok je ležao na leđima.

Kurir.rs