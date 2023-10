"UJEDINJENJE OPOZICIJE ZA IZBORE JE MAČ SA DVE OŠTRICE!" Vuletić: Njima je cilj da sruše vlast, ali da li znaju ŠTA ĆE DALJE?

Vladimir Vuletić, profesor na Filozofskom fakultetu, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o mogućim vandrednim izborima koji bi bili održani 17. decembra.

- Opozicija će nastaviti sa pritiscima kako god da se završe izbori. S obzirom da je vlast ovako lako prihvatila izbore i bez nekog pritiska, onda ona i računa da će te izbore glatko i dobiti. Nema sumnje da ako bi se tako nešto desilo, pritisak od strane opozicije bi se samo nastavio - rekao je Vuletić.

Vuletić se potom dotakao i samog zahteva opozicije za izbore za koji smatra da je isuviše brzopleto postavljen.

- Nije se razmišljalo o tome, a šta ako taj zahtev bude prihvaćen. Ako ste imali proteste i zahteve i nijedan nije ostvaren. Ljudi počinju da se pitaju zašto šetaju. Ta tenzija opada i ljudi postaju razočarani. Ljudi koji nisu bili ni za vlast, ni za opoziciju, priključio se protestima, a onda su rekli ne hvala. Čak i mnogi simpatizeri opozicije da ih to ne zanima. Onda se pojavilo rešenje da pritisnu i dobiju izbore, sada su ih dobili a postavlja se pitanje ko je nosilac. Mi ne znamo ko predstavlja tu opoziciju. To je ozbiljno pitanje jer se pokazalo u istoriji Srbije da su se vodile velike borbe oko toga ko je lider opozicije - rekao je Vuletić i dodao:

- Pitanje da li opozicija treba da bude ujedinjena ima dva kraja. Ponekad ta sinergija čini da vi jačate. Ljudi osete da ima više šansi da se nešto dogodi, neka promena. Mada to može da bude mač sa 2 oštrice. A druga oštrica znači da neki mogu da kažu da neće da glasaju jer idu sa nekima koji su im gori i od onih koji su na vlasti. Tako da mora da se postavi pitanje. Šta je opoziciji cilj? Da sruše vlast, pa da posle ne znaju šta dalje. Setimo se da je DOS srušio Miloševića i posle toga je došlo do strahovitih sukoba u okviru DOS-a. To je sve uticalo do toga da je došlo do odvajanja Crne Gore i secesije na Kosovu.

