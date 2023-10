"NASTAVILI SMO DA SE NA SVAKOM MESTU BORIMO DA ZAŠTITIMO INTERESE SRBIJE" Predsednik Vučić sumirao nedelju za nama (VIDEO)

BEOGRAD - U danima ogromnih pritisaka na naš narod na Kosovu i Metohiji i celu našu zemlju, nastavili smo da se na svakom mestu borimo da zaštitimo interese Srbije, poručio je jutors predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirajući na zvaničnom Instagram nalogu nedelju za nama.

- Samit Evropske političke zajednice u Granadi bio je dobra prilika da liderima od Gruzije do Islanda, francuskom predsedniku Makronu, premijerima Italije, Holandije, Španije, Velike Britanije i drugim najvišim evropskim zvaničnicima, prenesem činjenice, stavove i jedini cilj Beograda, a to je normalan život za Srbe na KiM i nastavak rasta i napretka Srbije. To je naš put i za njega ćemo se boriti svom snagom - zaključio je predsednik.

Kurir.rs/Instagram