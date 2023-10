PATRIOTA ZA PARE! Otkriće da su Dveri ispumpavale milione iz EPS dokaz kako bi se Boško ophodio prema novcu građana da je vlast!

Koliko god se trudio da ubedi birače da mu je briga za javni interes iznad svega, lider Dveri Boško Obradović u tome teško da može da uspe posle slučaja izvlačenja državnih miliona iz Elektroprivrede Srbije (EPS), konkretno državnog gubitaša Rudarskog basena "Kolubara" iz Lazarevca, o čemu je Kurir pisao. Isto tako se čini nemogućim da Obradović izgura u javnost predstavu o sebi kao doslednom i principijelnom patrioti kome je Srbija na prvom mestu, jer je, nakon što su presušile te donacije, ustao protiv ozdravljenja EPS, protestovao u Lazarevcu i ispaljivao parole o pogrešnom potezu države da transformiše to preduzeće. Slučaj Obradovića i EPS dokaz je koliko se ovaj desničar brine o javnom interesu i pouzdan pokazatelj kako bi se opozicija, da dođe u priliku, ophodila prema državi, njenoj imovini i imovini svih građana, ocenjuju sagovornici Kurira.

Koristoljublje

Politički analitičar Stevica Deđanski smatra da je poražavajuće za državu i društvo što postoji ta pojava u opoziciji - da je važno samo ono što joj donosi korist.

foto: Kurir Televizija

- Kad neko reši da to promeni i stane u odbranu države, digne se halabuka. Dakle, samo je lični interes važan. To nije moralno, ali je sa Obradovićeve tačke gledišta vrlo utemeljeno u realnosti, jer zašto bi on podržao promene, u ovom slučaju rekonstrukciju EPS, koje će mu uskratiti lični prihod. Sve je moguće za određenu novčanu nadoknadu. Dveri morališu i pričaju šta i kako treba samo ako se ne dira u njihov džep, a državni džep im nije bitan. To se može zaključiti iz svake njihove izjave i akcije. Evo, sad je Boško Obradović pokazao da je sve super dok je njemu dobro i korisno. Čim za njega nije dobro ili postoji mogućnost da mu ne bude dobro, onda menja priču. Kao i ostatak opozicije. Svi oni rade po istoj matrici, samo je pitanje ko gde ima interes - objašnjava Deđanski.

I Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku na ovom primeru vidi koristoljublje opozicionih lidera.

foto: Kurir tv

- Politička doslednost u opozicionim krugovima odavno je nestala, ako je ikad i bilo tako nečega. Siguran sam da Obradović nije ni razmišljao o tome da li će odlazak na protest u Lazarevac biti politički dosledan ili ne. Njegova politika je u svakom slučaju samo anti-Vučić, tako da bilo koji potez da predsednik Vučić ili SNS naprave, oni će biti protiv. A to da su uništavali javna preduzeća zarad svog političkog marketinga je stvar koja je već opštepoznata svakom građaninu Srbije - naglašava Matović.

Crno na belo

Podsetimo, Kurir je objavio dokumentaciju koja otkriva kako su se milionski iznosi iz RB "Kolubara" do 2011. godine slivali u kasu Dveri. U dokumentima se jasno vidi da je Srpski sabor Dveri, organizacija koja je bila preteča današnje političke stranke koju vodi Obradović, dobijao milionske uplate iz RB "Kolubara": dve odluke koje je u aprilu i maju 2008. potpisao tadašnji predsednik Skupštine "Kolubare" Dragan Tomić donele su Obradoviću 2,7 miliona dinara. I to nije sav novac koji su dobili od ovog državnog gubitaša, jer je ranije "Insajder" u svom istraživanju o velikim zloupotrebama u "Kolubari" otkrio spisak sumnjivih sponzorstava "Kolubare" za 2011. godinu, na kojem su Dveri s dobijenih 4,2 miliona dinara bile najplaćenija organizacija.

foto: Printscreen

Kurir je pisao i o naknadnoj pameti Obradovića. Iako je primao milionske donacije od ovog javnog preduzeća dok je ono kuburilo s gubicima, lider Dveri se ove godine usprotivio ozdravljenju EPS pod izgovorom da to radi jer želi dobro Srbiji i njenim građanima. Dveri su u aprilu ove godine videle priliku za političke poene i uskočile u proteste dela radnika EPS u Lazarevcu, zaboravljajući pritom da su partiju sagradili, između ostalog, i milionima koje su im neka bivša rukovodstva bez ikakvog pokrića poklanjala.

foto: Printscreen

Obradović je na naše navode reagovao pisanom izjavom u kojoj je potvrdio da je dobijao te donacije.

- Danas možemo da kažemo da smo ponosni na projekat koji smo tada uradili sa sredstvima dobijenim od "Kolubare": u pitanju je prva javna rasprava u Srbiji na temu za i protiv EU, pod nazivom "Kosovo iznad EU", u okviru koje smo štampali poseban temat-broj časopisa "Dveri srpske", razne plakate, letke i brošure, kao i organizovali tribine na ovu temu u 40 gradova Srbije - naveo je, između ostalog, Obradović.

Kurir.rs