DEJAN RADENKOVIĆ, ČLAN PREDSEDNIŠTVA SPS: Uz bolju organizaciju partije, mogući su još bolji rezultati

Poslanik Socijalističke partije Srbije Dejan Radenković u intervjuu za Kurir kaže da su politike SPS i SNS kompatibilne i da bi bio zadovoljan izbornim rezultatom koji obezbeđuje kontinuitet politike očuvanja nacionalnih i državnih interesa Srbije. Socijalisti su, kako je naglasio, podržali budžet za 2024. godinu koji je juče usvojen u Skupštini.

- Srbija mora da predupredi sve izazove, da se pripremi za sva iskušenja, i zato smo podržali budžet koji obezbeđuje razvojnu i socijalnu ulogu, kontinuitet rasta i ekonomsku i socijalnu stabilnost. Javne finansije su jedan od stubova opstanka naše zemlje u ovim nemirnim vremenima. Od izuzetne je važnosti što se nastavlja rast javnih investicija, to je garant dugoročne ekonomske sigurnosti za našu zemlju. Budžet je održiv jer racionalnije sagledava ekonomske probleme Srbije. Planiran je niži budžetski deficit, niže učešće javnog duga u BDP, a za javna ulaganja je opredeljeno 607 milijardi dinara. Investicioni ciklus u Srbiji premašuje sve rekorde i to je zalog za budućnost zemlje.

Ponovo se mnogo polaže na investicije i razvoj. Jeste li kao stranka koja se zalaže za socijalnu jednakost zadovoljni balansom koji je u tom segmentu napravljen?

- Predviđena su znatna sredstva za gradnju auto-puteva, brzih pruga, škola, bolnica i drugih infrastrukturnih objekata. SPS se od osnivanja zalagao za veća ulaganja u infrastrukturu, posle rata su velika sredstva iz državne kase ulagana u obnovu zemlje... Simbol te obnove je socijalista Milutin Mrkonjić, koji je trasirao put za velike investicije u Srbiji. SPS smatra da neki značajni državni infrastrukturni projekat zasluženo nose i njegovo ime. Pored toga, programski temelj naše partije je socijalna sigurnost građana, insistiramo na povećanju plata i penzija, što je presudno za poboljšanje životnog standarda građana. Predviđeni rast penzija i plata ublažava socijalne razlike i podiže standard građana. To je, uostalom, i ključna uloga države - da obezbedi socijalnu stabilnost u vremenima kad se širom sveta rasplamsavaju ratni sukobi.

Hoće li SPS u istom formatu, u koaliciji sa JS, nastupati na izborima najavljenim za 17. decembar?

- Za SPS su izbori veliki izazov. Format u kojem ćemo učestvovati na izborima će biti onaj koji donosi najbolji rezultat. Mi imamo stabilno biračko telo, imamo državotvornu i doslednu partijsku politiku, i ne očekujem velika iznenađenja na izborima. SPS odlikuje tradicionalno jedinstvo, lidera naše partije smatraju jednim od najveštijih političara ovog regiona, imamo najviše obrazovanih među članovima i verujem da bismo, uz bolju organizaciju partije, mogli da postignemo znatno bolji rezultat. Verujem da to možemo samo ako damo šansu mladim, obrazovanim, zdravim i nekompromitovanim ljudima.

Kakvim izbornim rezultatom biste bili zadovoljni?

- Izbori su utakmica, a u utakmicu se ulazi sa željom da se pobedi. Naš koalicioni partner je jaka i masovna stranka čija je politika kompatibilna s politikom SPS. Bio bih zadovoljan rezultatom koji obezbeđuje kontinuitet politike očuvanja nacionalnih i državnih interesa Srbije.

Očigledno je da se normalizacija odnosa Beograda i Prištine ubrzava. Verujete li da će ova generacija političara biti svedok konačnog rešenja kosovskog problema?

- Nosioci pritiska na Srbe su vlasti na Kosovu. Radi se o sistemskom i sistematskom pritisku, o pokušaju da se Srbi uvere da im nema mesta na Kosovu. To je akt etničkog pritiska s ciljem da se etnički očisti ta teritorija. Imamo potpuni prekid dijaloga, neku vrstu šatl diplomatije kojom evropski i američki posrednici pokušavaju da, pre svega, spasu sopstveni obraz. Problem je što je u međunarodnoj i kosovskoj javnosti, a delimično i u javnosti centralne Srbije, stvoreno takvo uverenje da se takozvani kosovski problem može rešiti jednim aktom, jednim potpisom, nekom međunarodnom konferencijom, nekim nasilnim pokretom... To je jednostavno nemoguće. Rešenje problema je proces, strpljivo otklanjanje animoziteta, sistem pomirenja i saradnje koji će obezbediti miran život svih građana na KiM. Smatram da bi međunarodna legitimizacija takozvanog nezavisnog Kosova probudila avete prošlosti i vratila čitav region u devedesete godine prošlog veka. To bi bio veliki rizik i investicija u sukobe, a ne u mir.

Kurir.rs