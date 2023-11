"OPOZICIJA JE DALA NEKOLIKO STRAŠNIH AUTOGOLOVA PRED RASPISIVANJE IZBORA!" Stručnjaci tvrde: Očigledno je ko će trijumfovati

Vanredni parlamentarni izbori, beogradski i lokalni za 65 opština i gradova raspisani su za 17. decembar. U vladinom obrazloženju navedeno je da će ovo glasanje obezbediti viši stepen demokratičnosti.

Predsednik je poručio da su ovi izbori odsudni i da nema opuštanja u Srpskoj naprednoj stranci. Opozicija se nada da će uhvatiti svoju šansu, ali nisu uspeli da izbornu trku uđu u dve kolone - prograđanski orijentisanu i desno.

Gosti voditeljke Silvije Slamnig u emisiji Usijanje bili su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku, i Milan Antonijević, advokat.

- Opozicija je izbore tražila, vlast je to prihvatila. To može u neku ruku da se objasni "želim da se proveri poverenje kod građana". Mi smo bili svedoci vrlo burnih događaja na ulicama negde u proleće. To se prelilo na leto. Tu su se pojavile različite političke grupacije koje su pokušale da artikulišu nezadovoljstvo koje je bilo očito na različitim nivoima. Opozicija tada nije htela izbore, već neku vrstu tehničke vlade. Ta tehnička vlada nije bila prihvatljiva za vlast. Onda u septembru, pošto su opozicionari formulisali zahtev za izbore. Onda je vlast izašla u susret tome - rekao je Vuk Stanković.

Matović je potom dao svoje mišljenje i predviđanja za predstojeće izbore.

- Ovi izbori nisu odsudni zbog neizvesnosti. Smatram da neće biti odsudni u smislu neizvesnosti. Potpuno je očigledno da će SNS izvojevati trijumf. Takođe predviđam da će čak imati i bolji rezultat nego na prošlim izborima, jer se ništa značajno nije desilo - rekao je Matović i dodao:

- Imamo relevantne opozicione lidere koji su smatrali da treba ispitati volju građana i oni su to forsirali tokom njihovih protesta i nastupa. Normalno je da u svakom demokratskom društvu opozicija želi izbore. Nije normalno bilo kada su te izbore izbegavali. Sada kada su osetili da imaju neku političku moć, u koju sam ja duboku uveren da nemaju s obzirom da se ne bave bitnim političkim temama, odlučili su to da ispitaju. Mislim da su sebi dali nekoliko strašnih autogolova u predvečeri ovog raspisivanja izbora. Sa tim mislim da će im i kampanja jako loše ići i da neće biti nikakvih značajnijih promena. Čak ni u Beogradu za koji se iz nekih razloga posebno raduju. Nadam se da će sledeća Vlada koja će biti veoma slična ovoj biti punog mandata jer stvarno više nema potrebe.

- Analizirajući sva dešavanja unutar Narodne skupštine i proteste građana koji su bili na ulicama. Takođe i to neko nezadovoljstvo. Mogu se na drugačiji način rešavati unutar institucija i kroz Narodnu skupštinu, odbore i drugačiji sastav Vlade. Mislim da je to jedna politička odluka vladajuće većine - rekao je Antonijević.

