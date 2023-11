"JAKI RADE KAKO HOĆE, A SLABI KAKO MORAJU" Profesor Kostić citirao Tukidida analizirajući odnos Zapada sprav KOSOVSKOG ČVORA

Izrael i Hamas usaglasili su se da produže primirje za još dva dana, navode zvaničnici Katara koji su pomogli u pregovorima u cilju prekida vatre. Izrael će danas osloboditi tri palestinske žene i 30-oro dece, a Hamas se obavezao na oslobađanje još 20 žena i dece u naredna dva dana.

Dok se čekao odgovor o produžetku primirja, izraelski premijer Bendžamin Netanijahu sastao se sa američkim milijarderom Ilonom Maskom u kibucu Kfar Aza, koji je uništen u napadu Hamasa sedmog oktobra.

Mask je pogledao ostatke kibuca, gde su ljudi iskasapljeni, spaljeni živi ili kidnapovani i odvedeni u Pojas Gaze.

Gost jutarnjeg programa na Kurir televiziji koji je diskutovao o sukobu na Bliskom istoku jeste prof. dr Nenad M. Kostić, profesor američkih univerziteta u penziji i član SANU-a u ostavci.

Prvo se osvrnuo na samit NATO, pa obrazložio njihovu retoriku i podršku koju propagiraju:

- Pratim američku i evropsku politiku prema Srbiji, vrlo je jasno da velike sile, koje se sada zovu međunarodna zajednica, hoće da u jugoističnoj Evropi vlada mir. Oni imaju prevashodne brige, a sada je to rat Izraela i Palestine, na drugom mestu je rat Rusije i Ukrajine. Oni govore o sopstvenom interesu, ali i našem, da ovde ne pravimo probleme, već da rešavanjem problema sa Kosovom takođe rešavamo problem Evrope i Amerike. Veliki grčki istoričar Tukidid je rekao da jaki rade kako hoće, a slabi kako moraju. To treba razumeti na inteligentan i miroljubljiv način, a ne kao povredu ponosa jedne zemlje, već kao nastojanje zemlje da rade ono što je u interesu naroda. Kod nas je to da živimo civilizovano i napred, kao i ostatak napredne Evrope.

Potom se osvrnuo na produženo primirje, pa se analizrao može li to dovesti do kompletnog prekida vatre:

- Na žalost, smatram da ne jer izraelski predsednik ima ozbiljne probleme u zemlji. Naime, on je celu političku karijeru izgradio na liku moćnog zaštitnika pod kojim je stabilnost i pred kim je Izrael bezbedan. I onda mu se desio najgori napad od 1973. godine. On stalno izjavljuje kako se neće zaustaviti dok potpuno ne uništi Hamas organizaciju, a to je nemoguće, ne postoji primer da se vojnom akcijom, ubijanjem višedecenijske organizacije, ukinula njihova ideja i rad. Dakle, jedni ljudi poginu, a drugi ih zamene.

