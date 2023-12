ŠAMAR KURTIJU: Savet Evrope oštro kritikuje Prištinu: Odmah VRATITE IMOVINU DEČANIMA! Prekor i zbog prekomerne upotrebe SILE!

Eksperti Saveta Evrope, koji su krajem septembra boravili u Prištini, objavili su opširan izveštaj o usklađenosti pravnog sistema Kosova sa standardima Saveta Evrope u kom prištinske institucije nisu nimalo štedeli oštrih kritika - od postupanja nakon događaja u Banjskoj, preko odbijanja da formiraju Zajednicu srpskih opština, pa do otimanja srpskog zemljišta na severu Kosova, te nepoštovanja međunarodnih obaveza!

Uznemirujuće

- U slučaju nasilnih i nelegalnih protesta ili blokada puteva, kosovske vlasti favorizuju brzu i nasilnu upotrebu specijalnih snaga za uspostavljanje javnog reda, čak i ako postoji veliki rizik da će upotreba policijske sile dovesti do nasilja i masovnog krvoprolića. Samo zahvaljujući snažnom stavu Kfora izbegnuta je veća eskalacija nasilja u nedavnim događajima - navodi se u izveštaju zvaničnika Saveta Evrope, objavila je prištinska Koha.

U izveštaju se konstatuje da režim u Prištini nema volju da osnuje Zajednicu opština sa srpskom većinom.

- Ustavni sud je zaključio da predloženi zakonski okvir "nije u potpunosti ispunio ustavne standarde". Međutim, sud načelno i uopšteno nije isključio mogućnost takvog udruživanja - navodi se u dokumentu i ističe da zabrinjavaju pojedini neodređeni termini.

Eksperti Saveta Evrope konstatovali su da u trenutku njihove posete aktuelna vlast nije želela da osnuje takvo udruženje, a političari su presudu Ustavnog suda iskoristili da proglase da je osnivanje ZSO samo po sebi neustavno i da nije postignut novi dogovor o mogućem statutu takvog udruženja. Oni su ocenili da je tumačenje političara odluke ustavnog suda uznemirujuće, iako je sud bio kritičan prema konkretnom dokumentu.

Ukazuje se i na nesprovođenje odluke ustavnog suda o imovini manastira Visoki Dečani.

- Vlasti dosad nisu sprovele sudsku odluku, koja datira iz 2016, kada je sud odlučio da 24 hektara spornog zemljišta pripada manastiru Visoki Dečani. Uprkos ponovljenim pozivima međunarodne zajednice ona nije sprovedena. Ovo je jasno kršenje vladavine prava. Vlasti Kosova moraju bez daljeg odlaganja da sprovedu presudu ustavnog suda - napominju u izveštaju.

Novi korak

Kritikuju se i odluke vlade Kosova o eksproprijaciji zemljišta na severu Kosova.

- Predstavnici međunarodne zajednice, uključujući OEBS, EU, Euleks i SAD, izrazili su duboku zabrinutost zbog ovih odluka jer procedura koja je usledila nije bila u skladu sa zakonima i propisima Kosova. Ovakav način postupanja nije u skladu s vladavinom prava - istakli su i poručili da je veliki problem i zaštita svedoka u osetljivim predmetima kao što su ratni zločini, kojima se bave specijalna veća u Hagu.

Da je ovo javni pritisak na Prištinu iz EU, smatra nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović.

- Verujem da je ovo sastavni deo pregovaračkog procesa, koji je zastao, a koji Brisel i Vašington žele da obnove, ali s većim izgledima za dalji napredak dijaloga. U tom smislu su učinili jedan korak koji dosad nisu - da na Prištinu, koja je bila jedina kočnica bilo kakvom napretku, izvrše javni, politički i pravni pritisak tako što u jednom dokumentu ponavljaju ono što smo mi sve vreme govorili, da tamo vlada bezakonje i da je to politička volja jednog čoveka, Kurtija - kaže Jovanović za Kurir.

Ukazuje da je u pitanju jedna lista prestupa koja ovoga puta ne može da ostane bez nekog odgovornijeg reagovanja Kurtija.

- To je sve u funkciji pripremanja uslova za uspešniji nastavak dijaloga. No, glavni cilj nije da se Priština stavi u odbrambeni položaj, nego da se Srbija na neki način ohrabri da poveruje principijelnosti organizatora dijaloga i da u daljem nastavku učini dalje ustupke u pravcu jedinog očekivanja, a to je da se, ako ne može pravno, učini faktičko priznanje sadašnje situacije - konstatovao je Jovanović.

Pokušaj predaje zahteva za razrešenje gradonačelnika Poslali policiju na Srbe U sve četiri opštine na severu Kosova - Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku - predstavnici građana juče su pokušali da predaju zahtev za razrešenje albanskih gradonačelnika, onako kako je i predviđeno administrativnim uputstvom. Oni su zahteve pokušali da predaju predsednicima skupština opština jer upravo to i predviđa administrativno uputstvo koje je letos izradila vlada u Prištini, ali su u svim opštinama odbili da taj zahtev prime. Prema rečima samih građana, u opštini Zvečan građane koji su u naselju Lipa pokušali da predaju inicijativu za smenu čak je legitimisala policija. Zbog svega, predstavnici građana u sve četiri opštine uputiće zahtev i Centralnoj izbornoj komisiji, a o svemu će obavestiti i zemlje Kvinte i predstavnike EU.

