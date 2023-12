"OPOZICIJA JE SEBE VEĆ AUTOMATSKI DISKVALIFIKOVALA!" Analitičari: Jedva smo im videli leđa, a sada hoće političku rehabilitaciju

Ušli smo u sam finiš izborne kampanje!

Izborna tišina je od četvrtka u ponoć, a oni koji za sve ovo vreme nisu pridobili poverenje birača, teško da će mnogo moći da pza ovako malo vremena.

Kome se najviše veruje potvrdiće građani 17. decembra. Ali kakve su predikcije istraživanja, kladionica i analitičara?

Na ovo pitanje odgovorili su gosti urednice i voditeljke Silvije Slamnig u emisiji "Usijanje": prof. Dragoljub Kojčić, politički filozof, Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu "Politika", i Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

foto: Kurir televizija

Kojčić se najpre dotakao glasača i onoga našta bi trebali da obrate pažnju.

- Uobičajeno je da u nekim regularnim situacijama, u nekim mirnijim istorijskim periodima, glasači se opredeljuju za onoga ko će im ponuditi bolji životni standard, bolju perspektivu, itd. Međutim, Srbija već decenijama nije baš u tako lagodnoj poziciji, tako da je jedan od važnijih argumenata za glasača u Srbiji, ko će da sačuva državu. Znači, to je najvažnije. Država se čuva na različite načine. Čuva se i ekonomijom, čuva se i bezbednosnim kapacitetom. Taj interes o čuvanju države manifestuje zrelost glasačkog tela ili barem zrelost onog glasača koji izgovara da mu je to veoma važan interes. Zašto? Svi se bore da imaju svoju državu, da imaju svoju slobodnu, suverenu državu. Neki su ušli u građanske ratove u Jugoslaviji, odcepili se da bi dobili svoju državu - rekao je Kojčić i dodao:

- Pa da li treba samo mi da budemo narod koji će reći baš me briga za državu? Nije to da nije povezano sa ličnim životnim standardom i sa ličnim životnim perspektivama i smislom na kraju krajeva. Dakle, ako bismo izgubili državu, to bi bio apsolutni rasip srpskog društva. Dakle, odmah bi krenulo cepanje i drugih teritorija. Ima uvek kandidata koji će da potegnu pitanje Vojvodine, Sandžaka ili ti Rašle oblasti, neko će da se seti i nečeg drugog. Dakle, onoga trenutka, kada se izgubi ta vrsta centralne moći države, onda, Boga mi, kreće haos. Kod nas je de fakto država ugrožena spolja, ali nažalost iznutra, upravo zbog neodgovornih političkih elita, nažalost u opoziciji. Ja kao ubeđeni demokrata bih volio da imamo dobru opoziciju, ali je problem što naša opozicija ne vodi računa o interesu države kao države.

foto: Kurir televizija

Bilbija se osvrnuo na opoziciju i povezanost sa stranim službama.

- Teško je sad reći šta će konkretno ko da odluči, ali ja ono što mogu da vidim da nikad nisam primetio ovoliki upliv stranog faktora u naše izbore kao na ovim izborima. Meni to govori da je ulog nikad veći ovde. Možda ste primetili, čuli da su neki tu špijunu sad pohapšeni u zadnjih mesec, dva dana. Ali vidim da aktivno predstavnici raznih ambasada posećuju političke aktere. Pritom oni više ne idu sami na te travnjake kao nekad, nego ovi dolaze kod njih. Dakle, to je neka redovna aktivnost. Po meni je to sramotno, samo po sebi, da vi kao neko ko pretenduje da vodi ovu državu, dozvoljavate da vas neki niži činovnici iz nekog nižeg odeljenja, a to i jesu ti predstavnici tih ambasada da vam oni dolaze da nešto vas propituju. A vi kažete da ste vi kandidati recimo za premijera - rekao je Bilbija i dodao:

- Oni recimo koji odbijaju sa gnušanjem francusko-nemački predlog, plan s porazom, a sa predstavnicima onih sila koje upravo guraju najviše taj plan, se viđaju i to u nekoj polutajnosti. Sve vreme govorim o predstavnicima opozicije. Mislim da su te neke strane sile, strane službe njih čvrsto uzele pod svoje u ovoj situaciji zato da bi pokušali da oslabe, ja čak ne verujem da oni mogu u ovom trenutku da sruše Aleksandra Vučića koji ima ogromnu podršku naših građana. Ali mogu da pokušaju da ga oslabe u dovoljnoj meri da on više ne može na način kao do sada da sprovodi svoju politiku i da ona bude samostalna, nezavisna, čime se mi inače i dičimo. Ne vlast, nego mi kao građani. Sada možda sve to na kraju krajeva ne bi bilo toliko ni bitno. Mi imamo susedne zemlje u Evropi koje ne vode takvu suverenu i samostalnu politiku, pa im nije toliko loše. Dele sudbinu svih drugih. Ali mi sa našom situacijom, sa Kosovom i Metohijom, sa Republikom Srpskom, sa svim drugim problemima kojima smo obuhvaćeni, mi to ne smemo sebi da dozvolimo.

foto: Kurir televizija

Matović je bio malo oštriji sa analizom govoreći da je nacionalna i proevropska opozicija sebe već diskvalifikovala sa izbora.

- Mislim da su tako što su želeli ovi iz EU da pomognu svojim kandidatima, da su zapravo tako potpuno uništili nacionalnu opoziciju i proevropsku. Dakle, oni su rekli da će u poglavlje 35 uvrstiti ono što se dogovorilo ili nije dogovorilo u Ohridu. Zašto su na taj način, po mom mišljenju, oni uništili i nacionalnu i proevropsku opoziciju? Proevropska opozicija i nacionalna opozicija su insistirale da je predsednik Vučić potpisao ili se verbalno obavezao na taj sporazum. Ukoliko se on obavezao na taj sporazum ili ako ga je potpisao tajno zašto bi se on sad uvrštavao u pregovorila? Dakle, on bi bio nezavisan dokument koji bi važio i važio bi nezavisno od procesa. To, naravno, znači da ga nije potpisao kao što su normalni ljudi govorili. Sa druge strane, prikazuje da ne postoji ni jedan čovek koji bi bio dovoljno adekvatan i dovoljno mudar da u ovakvoj situaciji, sporne tačke iz ponudu odbije. Dakle, to jedino, po mom uverenju, može predsednik Vučić. Proevropska opozicija ne može, zato što je ona sa time saglasna - rekao je Matović i potom dodao:

03:51 OPOZICIJA JE SEBE VEĆ AUTOMATSKI DISKVALIFIKOVALA! Analitičari: Jedva smo im videli leđa, a sada oće političku rehabilitaciju

- Politički senzibilitet srpskog naroda u potpunosti je jasan. To su tri elementarna pitanja od kojih su Republika Srpska, Kosovo i Metohija i sankcije Rusije. Dakle, 85% srpskog naroda ima apsolutno identičan stav za ova pitanja i ne samo da ima identičan stav, nego im je to nešto što je elementarno, preko čega ne mogu da pređu. Sa druge strane, oni su automatski diskvalifikovali sa tim. Imate, Mariniku Tepić koja govori da je bio genocid u Srebrenici. Preko toga 85% građana Srbije ne može da pređe. Ko ih podržava? Dakle, daju podršku Aida Ćorović, daju ti neki ljudi koje od 2000-te godine. Ja sam bio dete i sećam se da su to bili najstrašniji momenti kad smo gledali B92 i te spodobe iz nevladinog sektora iz tog vremena. Dakle, oni se sada ponovno pojavljuju, a ne znam ko uopšte više može da želi njih. Jedva smo im videli leđa, oni sada žele neku vrstu političke rehabilitacije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima. Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs/L.V.

Bonus video:

13:43 OPOZICIJA NIJE NIŠTA BOLJA OD MISICA KOJE OBEĆAVAJU MIR U SVETU I PLATE OD MILION EVRA! Analitićari: Imaju samo jedan cilj