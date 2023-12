"NE IDI NA MEČ SA VACIĆEM AKO NEĆEŠ DA NEKO PUCA NA TEBE!" Čedomir Jovanović tvrdi: Odustao sam zbog OZBILJNOG upozorenja (VIDEO)

Gostujući u emisiji Puls Srbije Čedomir Jovanović dotakao se i otkazanog boks meča sa kolegom Mišom Vacićem koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Rekao je da je stvar u početku bila smešna, ali je stvar ipak postala ozbiljna.

01:39 NE IDI NA MEČ SA VACIĆEM AKO NEĆEŠ DA NEKO PUCA NA TEBE! Čedomir Jovanović tvrdi: Odustao sam zbog OZBILJNOG upozorenja

- Mene je pozvao prijatelj i rekao mi za to. Meni je to bilo smešno. Onda mi je rekao da se to zakuvalo i da svi o tome pričaju. Ideja je bila da tamo skupimo neke priloge za decu u Gazu, da pokažemo neku empatiju u ovom društvu u kom svi okreću glavu od njih - rekao je Jovanović

Stvar je međutim kako tvrdi postala ozbiljna:

- Onda se sve pretvorilo u nešto što je jako ozbiljno. Kad vas pozovu neki ozbiljni ljudi i kažu slušaj: "Prvo mi to nećemo dozvoliti, a drugo ti si valjda normalan čovek. Kad ti kažemo da tamo ne treba da ideš, osim ako ti nije cilj da neko puca u tebe; da se tamo puca i da se pravi haos. Veruj mi ne govorimo ti ovo bez razloga!" To je otišlo toliko daleko da su bilo oko moje zgrade cele noći.

