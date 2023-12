VLADIMIR RADOMIROVIĆ, OSNIVAČ PIŠTALJKE, O POKUŠAJU UPADA OPOZICIJE U SKUPŠTINU: Nasilničko ponašanje koje radi protiv demokratije

Osnivač i glavni urednik portala Pištaljka Vladimir Radomirović, komentarišući sinoćnji pokušaj dela opozicije da nasilno uđe u Skupštinu grada Beograda, ocenio je da takvo nasilničko ponašanje opozicije predvođene liderom SSP Draganom Đilasom radi protiv interesa demokratije u Srbiji.

foto: Printscreen

Kako je rekao za Kurir, ne može da objasni šta je opozicija predvođena Đilasom želela da uradi sinoć.

- Ja sam bio učesnik svih protesta zbog izbornih krađa 90-ih godina i tada je opozicija izlazila sa jasnim dokazima, a to danas nismo saznali od opozicije, kakve oni to dokaze imaju. A pokušaj nasilnog upada u skupštinu je ozbiljno krivično delo i očekujem da organizatori snose političke posledice svog delovanja i da svakako nadležni državni organi reaguju, kao i da reaguju na ono što je OEBS naveo, da je bilo određene nepravilnosti, i da se sve to za sledeće izbore ispravi - kazao je Radomirović za Kurir.