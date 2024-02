KRUŠEVAC DOBIO NOVU LOKALNU VLAST: Za gradonačelnika izabran Ivan Manojlović

Novoizabrani gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović rođen je u Kruševcu, 1975.godine. Po zanimanju je diplomirani ekonomista – master. Oženjen je, otac jedne ćerke. Odrastao je u porodici prosvetnih radnika. Završio je srednju školu Gimnaziju u Kruševcu na prirodno-matematičkom smeru a zatim fakultet „Manhattan Institut of Management“ u Budimpešti i master studije u Novom Sadu. Akreditacije diploma uradio je na “Kalifornija univerzitetu” u Los Anđelesu.

Svoju poslovnu karijeru započeo je 1996. godine kao direktor mešovitog italijansko-srpskog preduzeća. Nakon odsluženja vojnog roka i stručnog usavršavanja u Americi svoju karijeru nastavio je kao direktor marketinga u preduzeću A.D. „Rubin“ iz Kruševca.

foto: Kurir

Član je Srpske Napredne stranke od osnivanja i obavljao je funkciju portparola i predsednika saveta za informisanje GO SNS Kruševac a funkciju odbornika grada Kruševca sve do odlaska za inostranstvo. Od kraja 2011. godine do Jula 2015. godine Ivan Manojlović proveo je u Švajcarskoj na mestu direktora za evropske operacije. Na izborima održanim 2016 izabran je za narodnog poslanika sa liste SNS.

Dobitnik je oktobarske nagrade grada Kruševca zahvaljujući donacijama u medicinskoj opremi i materijalu koje je Opšta bolnica u Kruševcu dobila u toku 2015. godine. Vlasnik je agencije za finansijski konsalting. Kandidat je za odbornika na listi Aleksandar Vučić Kruševac ne sme da stane.