PROČITANA OPTUŽNICA NA SUDU BIH, DODIK ODGOVARA: Proces proti mene je proces protiv Republike Srpske

BANJALUKA - Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da politika igra glavnu ulogu u procesu koja se pred njim vodi u Sudu Bosne i Hercegovine. "Njihove namere su očigledne, politika igra glavnu igru u ovom postupku. Ovo je politički proces Republici Srpskoj", naveo je Dodik po izlasku iz Suda BiH u Sarajevu.

Čitanjem optužnice u Sudu BiH danas je održano ročište na suđenju predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Pre nego što je pročitana optužnica, odbrana Milorada Dodika je zatražila izuzeće sudije Sene Uzunović zbog, kako je navedeno, pristrasnosti, objavili su sarajevski mediji, čiji su novinari bili u sudnici.

Sudija Uzunović je objasnila da će predlog od njenom izuzeću biti upućen predsednici Suda BiH i da će se sednici Sudskog veća razmatrati taj predlog.

Sudija je dalje podsetila da je glavni pretres odgađan četiri puta, čime je, kako je ocenila došlo do povrede prava na odbranu, jer nisu optuženom pročitani razlozi zbog kojih je optužen.

Potom je, navodi se, zatražila od Tužilaštva BiH da pročita optužnicu.

Tužiteljka Gordana Bosiljčić je pročitala optužnicu u delu koji se odnosi samo na Milorada Dodika, ali ne i na drugoptuženog Miloša Lukića, čiji je predmet Sud BiH ranije razdvojio od Dodikovog.

Publika počela da dobacuje

Dok je tužiteljka čitala optužnicu, publika je počela da dobacuje, zbog čega je sudija naredila da se isprazni sudnica i postavi zastor koji odvaja sudnicu od publike.

Publika je uz negodovanje i zvižduke napustila sudnicu, pa je suđenje nastavljeno uvodnim rečima Tužilaštva BiH i odbrane.

Sa delom publike, u kojoj su bili i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović i premijer RS Radovan Višković, iz sudnice je izašao i advokat Bubić, koji je novinarima pred sudom rekao da su „napustili suđenje, jer je sudija Mirsad Strika napustio ovaj predmet, a odbrana o tome nije bila obaveštena“.

"Nečuveno je da je novi sudija tokom ročišta naložio Tužilaštvu da pročita optužnicu. Sumjamo i u pristrasnost novog sudije, jer je ona ranije obavljala političku funkciju, bila pomoćnik u Ministarstvu finansija Federacije BiH“, kazao je Bubić, koji se potom vratio u sudnicu.

Dodik je na glavnom pretresu ponovio da je reč o političkom procesu protiv njega i da sudija Uzunović ne poštuje procedure.

„Nemoguće da ovaj Sud nikog više nema osim Bošnjaka da sudite u ovom predmetu. Vi ste ušli ovde, a ja ne znam ni ko ste, ovo mi deluje kao prepad“, rekao je Dodik u sudnici, prenose sarajevski mediji.

Na pitanje sudije da li je razumeo optužnicu, Dodik je kazao da ništa od toga nije razumeo.

„Radi se o činjenicama koje nemaju veze sa mnom. Ovo je jedna nakarada Tužilaštva zbog političkog pritiska“, kazao je Dodik, koji je optužen za neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH.

Dodik: Videlo se da je ona došla danas sa zadatkom

Dodik je po izlasku iz suda rekao da je Tužilaštvo BiH danas pročitalo optužnicu protiv njega, mada je trebalo da se napiše nova optužnica, jer je postupak protiv vršioca dužnosti Službenog glasnika RS Miloša Lukića razdvojen od postupka protiv njega.

"Ne bih došao uopšte da se mene pita. Ovo suđenje je zakazao jedan sudija, Mirsad Strika, a onda ga je nastavila sutkinja kojoj nisam zapamtio ime. Moji branioci nisu o tome bili obavešteni. Videlo se da je ona došla danas sa zadatkom", kazao je Dodik.

Prema njegovim rečima, to samo potvrđuje da je ovo "čisti politički proces". "Ako je već odvojen proces od Lukića, morala je da se napiše nova optužnica. Danas smo mogli da saznamo namere koje su očigledne, ovde ne vredi nikakvo pravo", istakao je Dodik.

Naveo je da su iza sudije bile "istaknute dve zastave - zastava BiH i zastava Federacije BiH", dodavši da je on rekao da se doda ili zastava RS ili da se jedna od tih zastava skloni.

"Nastavlja se praksa omalovažavanja ustavnog poretka BiH. Tužilaštvo BiH je ignorisalo sve do sada izrečene stvari koje smo iznosili. Kao što vidite, oni se ne oglašavaju javno, nastavljaju sa svojim pravnim nebulozama. Činjenice na koje smo ukazivali, da lažni visoki predstavnik Kristijan Šmit, sve i da jeste visoki predstavnik, ne može nametati odluke", naglasio je Dodik.

Dodao je da u Sudu BiH "oseća atmosferu linča, ali da će nastaviti da se bori da dokažemo koliko je sve ovo apsurdno".

"Nije problem čitanja optužnice, nego procedure. Ovo je potpuno ponižavajuće, ne za mene lično. Ja ću pronaći način da se dostojanstveno izvučem. Ovo je zloupotreba Tužilaštva i Suda, ovo nema nikakve veze sa pravom i zdravim razumom", konstatovao je Dodik.

Dodao je da je on samo radio svoj posao i potpisao ukaze o proglašenju zakona o neobjavljivanju odluka Ustavnog suda BiH i neizvršavanja odluka visokog predstavnika, koje je usvojila Narodna skupština RS.

Dodik je kazao da je proces protiv njega sporan i zato što su sve sudije u postupku protiv njega Bošnjaci, dodavši da je posebno sporno to što je novi sudija u postupku protiv njega Sena Uzunović bila politički angažovana. Naglasio je da su "oni koji pritišću sud" tražili od Mirsada Strike, koji se povukao iz ovog procesa, da donese presudu hitno, na šta on nije prisao, zbog čega je proces preuzela sutkinja Uzunović, o emu on i njegova odbrana nisu obavešteni pre današnjeg ročišta.

Advokat predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, Goran Bubić izjavio je da Tužilaštvo BiH danas pročitalo optužnicu protiv Dodika, čime je sutkinja napravila proceduralne propuste, zbog čega će biti traženo njeno izuzeće. Dodika je Tužilaštvo BiH optužilo za neizvršavanje odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita, što je prema Krivičnom zakonu BiH krivično delo.

Naredni pretres zakazan je za 6. mart.

