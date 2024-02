"AMERIKANCI IMAJU FRUSTRACIJU OD KURTIJA" Stručnjaci o zahtevu iz Njujorka: Šta je potrebno da SAD prihvati zahtev Srbije?

Srbija je danas u Njujorku u 16 časova podnela zahtev Gvajani, državi predsedavajućoj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija za hitno zasedanje, zbog eskalacije situacije i ugrožene bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji i zbog "niza jednostranih poteza" kosovskog premijera Aljbina Kurtija.

U dokumentu se navodi da je na toj teritoriji, koja se u skladu sa Poveljom UN, drugim pravilima međunarodnog prava i Rezolucijom Saveta bezbednosti UN (1244) nalazi u sastavu Republike Srbije, a na kojoj je uspostavljena međunarodna uprava Ujedinjenih nacija, u toku kulminacija dugotrajnih i dobro isplaniranih i sistematskih akcija tzv. rukovodstva kosovskih Albanaca, kojom se Srbi namerno podvrgavaju nepodnošljivim životnim uslovima.

Gosti Usijanja koji su diskutovali o ovoj temi jesu Ivan Miletić stručnjak za odbranu i bezbednost, potom Dragoljub Kojčić politički filozof i Aleksandar Gajović novinar i publicista.

foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

Gajović je prvo spomenuo Nemanju Starovića, pa je pričao o poziciji SAD u svemu ovome.

- Prvo, Nemanja Starović je jedan ozbiljan čovek koji je na početku neke diplomatije, bivši državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, lično ga poznajem i zato kažem da je on jedan ozbiljan diplomata. On je na smom izvorištu onoga što je danas podneto u 16 sati, po našem vremenu, može mnogo toga da se uradi, ali je veliko pitanje za mene, može li da se uradi. Zašto to kažem? Pogledajte, Ujedinjene nacije nalaze se na tlu Sjedinjenih američkih država. SAD ne samo da su pokorile Zapadnu Evropu, već su pokorile i vode glavnu reč u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Koliko to znači Srbiji, znamo - započeo je Gajović, pa nastavio:

- Da ne govorimo o tome da se Sjedinjene američke države otvoreno su stale na stranu Prištine u naoružavanju. Ovo je danas, ako pogledamo samo današnji izveštaj, odnosno današnju retoriku ambasadora američkog u Prištini. To su prazne priče, to su potpuno neke neutemeljene činjenice sa kojima je on baratao, sve je to blago, sve je to nekako nedorečeno, sve je opominjuće, ne sme srpski dinar da se uništi na Kosovu i tako dalje.

Nedugo zatim, Miletić je odgonetnuo šta je neophodno da bi zahtev stigao kao hitan, da bi se tretirao kao hitan i da bi bio na dnevnom redu za izglasavanje.

02:56 AMERIKANCI IMAJU FRUSTRACIJU OD KURTIJA Stručnjaci o zahtevu iz Njujorka: Šta je potrebno da SAD prihvati zahtev Srbije?

- Predsedavajući koji je dobio to, prosledi drugim članicama Saveta bezbednosti koja sede za stolom. Bitno je da ne bude obstrukcije ili da se neke od stalnih članica Saveta bezbednosti ne usprotive tome. To je bitno. Ako nema protivljenja, onda može zahtev da se prihvati. Ja se ne bih složio sa kolegom, ja čak nasuprot, na osnovu svega što mogu da vidim i čujem, ja se čak ne bih iznenadio da SAD ustvari podrže ovo i da one budu one koji su inicijatori ove priče, iz razloga što već duže vreme mi imamo javnu frustraciju sa ovakvim ponašanjima Albina Kurtija. I nisu frustrirane samo SAD nego i predstavnici KFOR-a - izjavio je Miletić, pa dodao:

- Znači, Albin Kurti kao političar koji kreira incidente, je čovek koji pokušava bez, i to stalno čujemo, čim to stalno čujemo, znači nešto tu nije u redu, da sam radi. I kako je danas u poslednjoj izjavi rekao, i čak i američki ambasador, oni zaista moraju da ili koordinišu, ili makar obaveštavaju ostale što oni rade, a ne samo da se pojave sa nekim oružjem, i da zloupotrebljavaju neki poredak koji je dogovoren među relacije KFOR, EULEX, kosovska policija, i onda ima Albina Kurtija koja namerno kreira incidentne situacije i pokušava da kreira percepciju da iza njega neko stoji.

Imamo trenutne članice Saveta bezbednosti i pet članica koje nisu priznale Kosovo: Kina, Rusija, Alžir, Ekvador, Mozambik. Pa je Kojičić obrazložio šta to u ovom trenutku znači za rezoluciju koja je predata pre nekoliko sati:

- Da bi bila prihvaćena rezolucija, vi ste lepo rekli koji je matematički uslov da se organizuje ova sednica Saveta bezbednosti. Pošto je jako složen geopolitički kontekst o kojem govorimo, većinu tendencija zemalja članica SB mi samo možemo da slutimo. To je toliko složena situacija, mnogo toga se rešava. Podsetimo se stava Pariza, konkretno Makrona, koji je imao oštru retoriku. Ovaj put će da presudi politički kontekst, uključujući i to koliki će broj članica SB da glasa. Kada je krenula invazija Izraela opet na Gazu, tada je ponovo bio u igri adut sile. Međutim, mislim da se je pokazalo da jedna i druga situacija ne mogu da se raspletu, ni u Ukrajini, ni na Bliskom Istoku, sa logikom sile ili sa takvim pristupom i da se postepeno ide.

