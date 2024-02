ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI ZA KURIR: Kurtijevo delovanje ima odlike genocida! Tuđman hteo da svede Srbe na 3 odsto, a on na JOŠ MANJE

Srpski narod sa Kosova i Metohije, održao je danas u 12 časova u Kosovskoj Mitrovici veliki protestni opštenarodni skup.

- Najpre, veoma je značajno što Srbi na Kosovu i Metohiji, bez obzira na višedecenijski teror i progon i na sistematsko kršenje ljudskih prava kojima su izloženi, pokazuju da žele da se bore da ostanu na svojim ognjištima, da žele da istraju u borbi za očuvanje svojih osnovnih ljudskih pa i političkih prava, zašto da ne. To su prava koja im pripadaju.

- Taj događaj danas ne možemo posmatrati van konteksta onoga što se dešavalo na sednici Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija, jer nema dileme da to jeste bio jedan korak koji je ohrabrio srpski narod na severu Kosova i Metohije da mobilizuju svoje snage i da organizuju današnji skup, jer prepoznaju da je sada taj trenutak kada treba glasno progovoriti na svim instancama i kada treba ukazati da ono što radi Albin Kurti jeste sistematsko kršenje ljudskih prava i delovanje koje ima oblike genocida - rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala:

- Jako mi je važno da samo u nekoliko rečenica prokomentarišem sednicu Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija. Mi smo godinama unazad kao srpska stranka zavetnici pozivali na to da Srbija izađe na onaj teren gde može zaštititi svoje državne i nacionalne interese. Očito iskustvo pokazalo je da poligon koji je Evropska unija predvidela za pregovore nije bio teren kome je Srbija mogla da zaštiti čak i minimum svojih državnih i nacionalnih interesa, jer ukoliko biste sada analizirali sve sporazume koji su potpisani od početka pregovora i njihovog izmeštanja pod okrilje Evropske unije, došli biste do zaključka da mi doslovno apsolutno nismo dobili ništa.

- Dakle, Srbija je kupovala vreme, ali s druge strane bila suočena sa razgradnjom državnih atributa na Kosovu i Metohiji i jednu po jednu polugu suvereniteta je gubila u našoj južnoj pokrajini. Sve ono što je Srbiji obećano za uzvrat nije do sada ostvareno. Pa čak nije garantovan ni mir, ni bezbednost za naše sunarodnike.

Uporedila je politiku Aljbina Kurtija prema Srbima sa onom koju je svojevremeno vodio Franjo Tuđman:

- Dakle, ako smo mi to sve radili motivisani željom da naši ljudi žive u miru, u elementarnoj stabilnosti, u prilikama koje su dostojne života u 21. veku, vidimo da čak ni to nije obezbeđeno jer mi moramo da shvatimo da mi imamo posla sa velikoalbanskim separatizmom koji je nezajažljiv, koji ima mnogo šire ambicije i taj projekat ima mnogo veće razmere od onoga što je danas teritorijalni obuhvat Kosova. I u tim svojim ambicijama, oni pre svega žele etnički čisto, nezavisno Kosovo. Tuđman je želeo da Srbe svede do 3%, a tako je i danas u Hrvatskoj. Albin Kurti očigledno želi i manje od toga.

