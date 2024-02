"AKO AFD DOĐE NA VLAST U NEMAČKOJ, IZVINILI BI SE I "VRATILI" KOSOVO SRBIJI?!" Ilić o rečima Bistrona na konferenciji u Pragu

Bivši češki predsednik Miloš Zeman izjavio je da je priznavanjem tzv. Kosova Zapad napravio opasan presedan i ocenio da taj postupak predstavlja "sramotu".

Taj čin je nazvao podrškom državi povezanoj sa mafijaškim strukturama i represijom nad srpskom manjinom. Zeman je ponovio da priznanje "Kosova predstavlja opasan presedan" jer "velike sile nameću svoju volju malim državama i bezobzirno menjaju postojeće granice.

foto: Printscreen/Video Plus

Bivši češki predsednik misli da je važno ne odustajati pred velikom silom, istrajati i nastojati da se isprave veoma bolne nepravde.

Iz češke je, osim bivšeg predsednik Zemana, poslata poruka o Kosovu i sa protesta Milutina Ilića čiji je bio jedan od organizatora. O tome kako je prošao protest Ilić, predsednik NVO Geopolitikon, govorio je u uključenju u jutarnji program Kurir televizije uživo iz Praga.

- Juče smo održali međunarodnu konferenciju pod nazivom Komparativna analiza nepoštovanja međunarodnog prava u slučaju Kosova i Ukrajine. Pozvan je bio i gospodin Zeman, ja ću vam ekskluzivno reći, od njegovog savetnika dobio odgovor da je on još dva meseca ranije imao blokiran termin. Nažalost za 17. februara, baš kada je godišnjica tog nelegalnog priznanja Kosova. Bivši predsednik Zeman je imao rezervisan termin na Skupštini češke stranke socijalne demokratije, ali je odlučio da se obrati pismom koje je pročitao na uvodnom delu konferencije Jaroslav Oldin, poslanik češkog parlamenta i predsednik interparlamentarne saradnje sa Srbijom. Ponovio je svoje dobro poznate stavove i još jednom upozorio koliko je bilo rizično to nelegalno oduzimanje dela teritorije Srbije, tadašnje Savezne Republike i Jugoslavije odnosno na svetski mir i odnosno na poštovanje međunarodnog prava. Koliko se to pokazalo u današnje doba kao ispravan način razmišljanja i ponovo je podvukao da je priznao tu grešku u toku državničke posete srpskom predsedniku i za Zemana je to priznanje greške po njegovom telegramu koji smo mi pročitali i ponovo jedno veliko ljudsko i profesionalno olakšanje - rekao je Ilić i dodao:

09:19 AKO AFD DOĐE NA VLAST U NEMAČKOJ, IZVINILI BI SE I VRATILI KOSOVO SRBIJI?! Ilić o rečima Bistrona na konferenciji u Pragu

- Inače u prvom delu te međunarodne konferencije, osim moje malenkosti, učestvovao je magistar Petr Bistron, čovek koji vodi inostranu politiku Nemačke partije AFD, koji je ponovno izrazio još snažniju nego obično podršku teritorijalnoj celovitosti Srbije. Traže od Nemačkih vlasti, ili je najavljivo kada oni dođu na vlast, da su spremni da se izvine Srbiji i da rade na tome da se međunarodno pravo vrati u stare okvire da bi prvi gest dobre volje i vraćanje starog dobrog međunarodnog prava bilo da se vrati Srbiji i njena teritorija. Zatim je govorio poslanik Jaroslav Oldina koji je rekao nešto što je ostavilo utisak na socijalnim mrežama na ljude, on je između ostalog u svom govoru rekao "Amerikanci su napali Saveznu republiku Jugoslaviju i nisu to nazvali rat, nego specijalna operacija sa nekim nazivom "milosredni anđeo", a i Rusi su napali Ukrajinu i ne zovu to rat, ovo je specijalna operacija". Hteo je reći, velike sile su slične kada žele da izbegnu konstataciju rat. Izvode specijalnu operaciju i zadiru u međunarodno pravo i teritorijalno celovitost drugih država.

foto: Kosovoonline

Prof. dr Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitovici, gostovao je u jutarnjem programu gde je govorio o značaju češkog stava za pitanje KiM-a.

- Treba znati i koliko je Češka za nas značajna zemlja, ali to je pre svega zbog predsednika Zemana. Predsednik Zeman je uradio ono, do duše na kraju političke karijere, što je zapravo trebalo govoriti odmah. Ali nisu svi Česi tako dobri. Setimo se Havela koji je u vrijeme još uvijek Sovjetskog saveza jedino ovde mogao da štampa knjige. Mnoga njegova djela su upravo ovde štampana, pa tek po inostranstvu. Recimo u vezi sa problemima oko vrata u Jugoslaviji nekadašnje, pa i u ovim slučajima, pokazivao antiserpske tendencije. Međutim, što se samo Kosova i Metohije tiče, bojim se da ovaj hvala je vredan rad, mora da se ustostruči. Moralo bi da bude sto ljudi kao što je gospodin Ilić, da bismo mi mogli da prođemo negde i da bi se to negde čulo. Ja sam imao jednu drugu ideju koja je, naravno vezana za KiM, a to je da izdvojimo novac i da konstantno u deset velikih država, ne zapadnih, objašnjavamo našu situaciju. Mi na zapadu nećemo promeniti ništa. Nemamo sagovornike. To je rekao i predsednik Vučić. To vidimo svakodnevno. Koga god da poznajete sa zapada, pod broj jedan, dosadno mu je da razgovara o problemu Kosova i Metohije. Pod broj dva, ako već razgovara sa vama, on govori sa stanovišta zapada i za njih je to završena priča - rekao je Bratina.

foto: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:48 SRBI NA KiM BEZ NOVCA, PUTUJU PO 50 KM DA PODIGNU PLATU! Stević uživo iz Kosovske Mitrovice: RAFOVI U RADNJAMA SU PRAZNI