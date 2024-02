HOĆE LI BITI NOVIH IZBORA U BEOGRADU Sagovornici "Usijanja" analiziraju trenutnu situaciju oko vlasti u prestonici (VIDEO)

Konstitutivna sednica Skupštine Beograda odložena je za 1. mart, jer jutros već na početku rada nije bilo kvoruma. Predsedavajući Toma Fila je na početku konstatovao da je u skupštinskoj sali 60 od ukupno 110 odbornika i dodao da će sednica "biti nastavljena 1. marta".

Odbornici liste "Mi - Glas iz naroda" ne prisustvuju sednici, a jedan od predstavnika te liste Branimir Nestorović se pojavio, ali je napustio skupštinsku salu.

Gradska skupština broji 110 odbornika a Srpska napredna stranka (SNS) i Socijalistička partija Srbije ukupno imaju 54, odnosno nedostaju im dva glasa kako bi formirali većinu.

Gosti "Usijanja" koji su pričali o posledicama ovog poteza, ali i atmosferi u skupštni jesu Boško Jakšić novinar, Ibro Ibrahimović član Glavnog odbora SPS i Perko Matović analitičar Centra za nacionalnu politiku.

Jakšić je analizirao zašto je pomerena današnja skupština, kada SNS tvrdi da ima većinu.

- Očigledno da ta većina tehnički postoji, ali je svojim kvalitetom, na neki način, problematična. Ispostavilo se da su sve stranke glas naroda, ali jedna ima ekskluzivno pravo da određuje budućnost Beograda, a to je "Mi, glas naroda". Takva je situacija stvorena jer je Nestorović sa svojom listom postao najpoželjnija udavača grada Beograda. Naprednjaci su pokušali da razgovaraju sa njim ne bi li ga naveli da šest odbornika priključi postojećoj većini od 54. Lista Srbija protiv nasilja je pozvala Nestorovića da ne pristupi toj koaliciji, da poštuje volju naroda i da se ne pridruži SNS - započeo je Jakšić, pa nastavio:

- Imamo situaciju koju je razrešio profesor Nestorović današnjom izjavom, kada je priznao da ima dvojicu ljudi koji su odbegli, a to su bili nosioci njegove liste, ali mimo toga on tvrdi da ne želi biti onaj ko određuje sudbinu između dva sukobljena politička bloka, pa je rekao da je najbolje rešenje novi izbori. Mislim da su oni zakazani, iako predstoji period do marta da pokuša ponovo da se konstituiše skupštinska većina.

Matović je izneo tvrdnju oko toga da li su ovakve izjave zakasnele od strane Nestorovića:

- Treba napomenuti da je Šapić rekao da ako se ne dogovori sa celom grupom sa "Mi, glas iz naroda" da neće ni doći do dogovora. Ne mislim da je zakasnela, smatram da je u ovom trenutku skoro pa izvesno da će doći do novih izbora. SNS kao pobednica beogradskih izbora, ona hoće legitimnu i legalnu vlast. Legitimno je da ima podršku i da ta podrška bude kompaktna da može dalje da se sprovodi politika kakvu oni zamišljaju. Mi koristimo taj izraz da bi Nestorović izdao neke birače, ali on nema preterane sličnosti sa ostatkom opozicije, a pogotovo ne u ideološkom smislu. Kod nas ne postoji politički dijalog, kod nas je sve ili ili.

Ibrahimović je diskutovao o tome ko bi profitirao od novih izbora, šta bi se desilo sa listom "Mi, glas iz naroda".

- Kada pričamo o novim izborima, u ovom korpusu na sceni ne vidim da će se nešto krucijalno promeniti. Ako pričamo o Beogradu, pričamo ne o politici, već o životu ljudi, funkcionisanju, finansiranju. Pričam o potpuno drugačijem odnosu u odnosu na politiku koja se vodi na Republici. Ako pričamo o interesu ljudi, onda nam mali, lični politički interesi nisu ispred toga. Ovo što Nestorović priča, i što je pričao pre izbora, povezujem sa spoljnom politikom i cela postavka kada je Beograd u pitanju jeste da republička vlast određuje i gradsku vlast. Ako dođe do novih izbora, to će biti užas za funkcionisanje grada, a to će najviše osetiti Beograđani. Svaki novi izbori su destabilizujući.

