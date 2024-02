DOSLEDNO! Ne uvodimo sankcije Rusiji uprkos kolosalnim pritiscima! Stručnjaci za Kurir o diplomatskim potezima Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da međunarodni akteri više ne rade na postizanju mira i poručio da namerava da zadrži nezavisnu politiku neuvođenja antiruskih sankcija, uprkos kolosalnom pritisku Zapada. Kako je istakao, njegova reč je vrednija od bilo čijeg čvrstog obećanja. Sagovornici Kurira ocenjuju da je to najbolja politika koju Srbija u trenutnim okolnosti može i treba da vodi.

Upadljivo

Predsednik je u intervjuu generalnom direktoru TASS Andreju Kondrašovu, osvrćući se na Minhensku bezbednosnu konferenciju, koja je održana od 16. do 18. februara, rekao da on predstavlja malu državu i da nema pravo da se meša u poslove velikih država.

- Za razliku od većine lidera, predsednika i premijera, znam da naše mišljenje nije mnogo bitno, ali se ponekad razlikuje od drugih, zato je upadljivo - rekao je on.

Ukazao je da je mnogo puta bio na Minhenskoj konferenciji, te da smatra da je važno videti i čuti kako zapadni svet razmišlja, a takođe i da sasluša različita mišljenja i nauči nešto.

- Ovog puta sam video dosta, ali se plašim da nije bilo dovoljno zaključaka da se dođe do inovativnih i inventivnih rešenja za uspostavljanje mira. Čini mi se da je reč "mir" postala nevoljena i nepoželjna reč u svetu - rekao je Vučić i naglasio da moramo uvek da branimo svoju slobodu, pravo da mislimo svojom glavom, da odlučujemo samostalno i u skladu sa interesima našeg naroda.

Naglasio je i da namerava da zadrži nezavisnu politiku neuvođenja antiruskih sankcija, uprkos kolosalnom pritisku Zapada.

- Mi se ne busamo u grudi ili slično, ali moj odgovor će biti i dalje da ćemo se truditi da branimo svoju poziciju što je duže moguće. To smo uspeli dve godine. Da li ćemo to nastaviti da radimo, ne znam, ali se nadam - istakao je Vučić.

Podsetio je da je, kad je počeo sukob u Ukrajini, rekao da ne zna kako će se događaji razvijati i da je na državnom nivou doneta odluka da Srbija osudi sukob, kao i svi drugi, ali da je stav Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji.

- To sam tada rekao jer iz sopstvenog iskustva znamo kakav je osećaj kad vam se uvedu sankcije. Imamo prijateljski narod i bilo bi nepravedno tako postupati prema ruskom narodu. Ali rekao sam Srbima da to ne mogu da garantujem jer nisam znao kakav će biti taj pritisak u budućnosti. Nisam hteo da izigravam heroja jedan, dva ili tri dana, a onda da promenim odluku. Ali ono što ja kažem je "ne znam", a kad ja kažem da ne znam, moja reč je vrednija od bilo čijeg čvrstog obećanja - zaključio je Vučić.

Svoj put

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za Kurir je istakao da se Srbija već gotovo dve godine nepokolebljivo drži svog stava.

- Srbija ima jasnu politiku prema Rusiji, koju ne menja kako kome odgovara. Držimo se svojih principa i onoga što je najbolje za našu državu. Uprkos pritiscima koje trpimo, Rusija je naš tradicionalni prijatelj i država koja štiti naše interese, pre svega u Savetu bezbednosti UN, te je naša politika po tom pitanju najbolja koju možemo da vodimo - naglasio je Dačić.

Nekadašnji ambasador Milovan Božinović za Kurir ocenjuje da je ovo najsolidnija politika koju naša država može da vodi u teškim okolnostima.

- Pre svega, prilike u svetu se pogoršavaju u više pogleda, a možda najviše po tome što se konfrontacije zaoštravaju do krajnjih granica. Podeljen je svet na tabore i za jednu malu državu sa svojim problemima, koji traju i decenijama, nije jednostavno da se odupre pritisku da se priključi jednom ili drugom taboru. To što se mi držimo svog stava je jedan hvale vredan poduhvat, iako se postavlja pitanje po koju cenu mi to izdržavamo. Rekao bih pak da je to još uvek najsolidnija politika koju Srbija može i treba da vodi, da se ne zatrči ni na jednu stranu, jer to posle ima svoje naličje koje skupo košta. To je izazovna politika s rizicima i s neprijatnošću da vas spopadaju sa svih strana, ali iako živimo u vremenu kad je teško reći šta je pravi put, ipak je to na kraju najsolidnija pozicija koju ima smisla zastupati. U teškim vremenima bolje je držati se svog puta - istakao je Božinović.