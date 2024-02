MILICA ZAVETNICA PRIHVATILA MINISTARSKO MESTO! Usred razgovora OTKRILA: Razgovarala sam sa predsednikom oko NAJVAŽNIJIH pitanja!

Srbija bi početkom aprila, kako je nedavno najavio predsednik SNS Miloš Vučević, trebalo da dobije novu vladu Srbije, a njene konture već se naziru.

Iako zvanični pregovori o novom kabinetu u Nemanjinoj 11 još nisu počeli, prema nezvaničnim informacijama Kurira, za pojedine resore već su se izdvojili favoriti.

foto: Slobodan Miljević

Kako saznajemo iz više nezavisnih izvora, za mesto premijera u opticaju su i dalje tri imena - aktuelna predsednica Vlade Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali i ministar odbrane Miloš Vučević.

Gošća "Pulsa Srbije" koja je pričala o novonastaloj situaciji u vladi bila je Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica Srpske stranke Zavetnici.

Stamenkovski je odgonetnula da li je dobila poziv, odnosno da li će potencijalno biti deo buduće Vlade Srbije:

- Rekla sam tada, ali ću i sada, da od odgovornosti nikada nisam bežala, apsolutno sam sprema da dam svoj doprinos u konstituisanju one vlade o kojoj sam govorila, onako kako je ja vidim i kakvu smatram da nam je neophodna. Sigurna sam da to priželjkuju i građani Srbije. Nikada mi nije bila ambicija da budem negde fikus, da ukrašavam nečiji sto. Ja ne znam kakav će biti koncept, ali to su bile moje poruka. Predsednik republike zna kakav je bio politički put stranke koju predstavljam, ali i politički stavovi i uverenja, od njih nikada nisam niti ću odustati.

02:25 MILICA ZAVETNICA PRIHVATILA MINISTARSKO MESTO? Usred razgovorila OTKRILA: Razgovarala sam sa predsednikom oko NAJVAŽNIJIH pitanja!

- Drago mi je što sa njegove strane se to vrednuje, bez obzira na to što među nama postoje razlike. Mislim da je svim odgovornim ljudima, kojima je stalo do Srbije, neophodno da instistiraju na onome što nas spaja, a ne što nas razlikuje. Briga za Srbiju je sada najvažnija, ukoliko budem mogla da dam doprinos svojoj zemlji, ja ću se odazvati takvom pozivu - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Potom je otkrila da li je bilo takvih poziva:

- Razgovarala sam sa predsednikom republike i o pokretu i o potencijalnom učešću stranke u izvršnoj vlasti na različitim nivoima. Naši razgovori su bili konstruktivni, konkretni, razmenili smo mišljenja oko najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja. Među nama postoji visok stepen razumevanja oko toga da je Srbiji neophodno da insistira na osveženju. Nama kao društvu treba novi motiv, mladim ljudima treba motiv da izađu na izbore, da ostanu u zemlji.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

14:24 MILICA ZAVETNICA ZA KURIR TELEVIZIJU: Istina je voda i naći će svoj put