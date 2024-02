"AKO BUDE KAO 'PORODICA' I 'SABLJA' ĆE BITI PROMAŠAJ" Živković: Ne smeju da prikažu stvarnost, bojim se da neće biti mnogo ISTINE

Ovog vikenda su , prema prvobitnoj najavi trebalo da budu prikazane prve dve epizode serije "Sablja", koja govori o jednoj od najvećih policijskih akcija u istoriji Srbije, a koje je pokrenuta neposredno posle ubistva premijera Zorana Đinđića 12. marta.

Jedan od najprestižnijih festivala filmskih i serijskih sadržaja razmatra mogućnost da „Sablju“ i priču koja je te 2003. godine potresla Srbiju, ali i čitavu svetsku javnost, uvrsti u svoj program.

Zato, poštujući pravila evropske i svetske filmske industrije, a u cilju promocije domaće kinematografije u svetu, serija "Sablja“ na RTS-u biće emitovana u novom terminu o čemu ćemo blagovremeno obavestiti gledaoce, navedeno je, između ostalog u saopštenju RTS-a.

Sama najava serije čije su prve dve epizode mogle da budu vidjene na novinarskoj projekciji, izazvala je oprečne reakcije.

Gost "Pulsa Srbije" koji je diskutovao o ovoj temi jeste Zoran Živković, bivši premijer Srbije.

- Akcija "Sablja" je jedna od najvećih policijskih akcija u Evropi. Po obimu mnogo veća nego bilo koja pre ili posle u Srbiji. Na žalost, to je bila posledica velikog nivoa kriminala, koju smo mi kao nova vlast 2000. godine, a Zoranova vlada 2001. godine, nasledila iz onog prošlog perioda. Naravno da o tome ima smisla snimati filmove. Bila je ona serija "Porodica" i to je totalni promašaj, ali uvek za autore bilo koje takve serije, ima jedna stvar kako se oni vade, a to je prvi kadar, kada piše da je to samo umetničko viđenje, da se ograde - započeo je Živković.

Potom je odgonetnuo kako da nove generacije budu sigurne da će serija "Sablja" ili neka nova servirati informacije onakve kakve jesu:

02:49 Zoran Živković izneo mišljenje o seriji Sablja

- Ako serija Sablja bude ličila na seriju Porodica, onda je to zadatak za neke druge ljude, medije, produkciju, da naprave pravu seriju o tome. To je dokumentarno igrana serija, to znači da sve činjenice budu tu postavljene kakve god da jesu. Dakle, glavno je da moraju biti činjenice, a ne da se izmišlja štošta. Svakako postoji ta umetnička vizija zato što imate scenario koji je zasnovan na činjenicama, ali imate umetničku slobodu za emocije, odnose, atmosfere, te stvari koje ne pišu u policijskim izveštajima, nego se onako osećaju. Primera radi, kako je to doživela njegova porodica, prijatelji, zašto se neko napio od sreće kada je to čuo. Sve to može biti u igranom delu, ali osnovni delovi moraju biti bazirani na činjenicama.

Potom je obrazložio kakva očekivanja ima od serije Sablja:

- Prvo potencijalno očekivanje, ako to danas kao jedan od producenata jeste RTS, teško da mogu da očekujem da će to biti valjano, i to ne u umetničkom, već u smislu činjenica. Vi možete napraviti fenomenalno umetničko viđenje nečega, a da sve bude zasnovano na mašti ili lažima. Međutim, ovo ipak mora da ima temelj u činjenicama. Nisam siguran u rukovodstvo RTS-a, ne znam da li uopšte smeju da prikažu stvarnost tog događaja.

