UKRUPNJAVANJE: Jačaju savezništva pred nove izbore u prestonici

Uoči beogradskih izbora koji nas očekuju na proleće, već je počelo prestrojavanje na domaćoj političkoj sceni. Uveliko se razgovara o ujedinjenju u veliki pokret stranaka okupljenih oko vladajuće Srpske napredne stranke, koji bi mogao da broji znatan broj partija i pokreta.

Da će naprednjaci na predstojeće izbore izaći kao deo jednog velikog pokreta, potvrdio je pre dva dana predsednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić. Prethodno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao da će povući poteze povodom formiranja pokreta, te da će to biti ujedinjavanje oko budućnosti Srbije i da će lista "Srbija ne smene da stane" krenuti u to.

foto: Kurir televizija

Ivica Dačić, predsednik SPS, rad je da razgovara o ovoj ideji.

- Spremni smo da razgovaramo o zajedničkom nastupu sa SNS na predstojećim lokalnim izborima, a o modalitetima će se dogovarati u narednim nedeljama - kazao je Dačić za Kurir.

Inače, Izvršni odbor Gradskog odbora SPS u Beogradu, doneo je juče odluku da socijalisti na sledećim beogradskim izborima nastupe zajedno sa SNS.

- Izražena je puna opredeljenost da na izborima SPS nastupi zajedno sa SNS, dajući pun doprinos daljem razvoju Srbije i Beograda. Pobeda na predstojećim izborima u Beogradu, uslov je očuvanja političke stabilnosti države i zaštite nacionalnih interesa - naveli su socijalisti u saopštenju.

Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, poručio je za Kurir da Srbija nema alternativu.

foto: Kurir

- Zato ćemo moja stranka i ja lično ući u pokret. Srpski narod ne može da se prevari, za razliku od nekih evroparlamentaraca koji slepo veruju pojedincima koji bi da uvode neke sankcije Srbiji - rekao je Marković.

Da je okupljanje državotvornih snaga imperativ, smatra Milica Đurđević Stamenkovski, lider pokreta Zavetnici.

- U ovom času taj pokret može biti odgovor na spoljnopolitičke izazove i unutarnacionalna previranja. Da li će to biti puki savez političkih stranaka ili realizacija jedne originalne ideje kakvu nismo imali od obnove višestranačkog sistema, to sve zavisi od nas. Mi kandidujemo tri principa kojima bi pokret mogao da donese snagu. To je na prvom mestu zajedničko delovanje u odbrani Kosmeta i odbijanju novih ultimatuma iz Brisela i Berlina, zatim stvaranje nacionalne strategije da poboljšamo demografsku sliku i ponudimo mladima novi motiv za ostanak u Srbiji. I treće, ne manje važno, to su srpske integracije u regionu. Dakle, zbijanje redova - rekla je ona za Kurir.

foto: Kurir

Prethodnih dana ideju o pokretu pozdravio je Aleksandar Vulin, predsednik Pokreta socijalista.

- Sasvim sam siguran da će ljudi kojima je Srbija na srcu ući u pokret. Svi kojima su Srbi gde god da žive na srcu ući će u taj pokret - rekao je on.

A i opozicija bi da se ujedinjuje, pa je tako lider SSP Dragan Đilas rekao da na nove beogradske izbore treba izaći u formi saveza svih koji su za promene, te da bi ga činile sve stranke koalicije SPN, NADA i sve druge koje su opozicija aktuelnom režimu.

Predstavljanje u kampanji Izvršni direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus" Predrag Lacmanović ocenjuje da će pokret okupljen oko SNS biti moćna organizacija. Napomenuo je za Kurir i da je najvažnije kako će se i vlast i opozicija predstaviti u izbornoj kampanji, kao i kako su glasači percipirali period između decembarskih i narednih izbora u Beogradu.

- Verujem da je vladajuća koalicija procenila da može izbore da dobije, pre svega jer stranke desnice koje nisu prešle cenzus ni sada to ne mogu da učine, a tu mislim pre svega na Zavetnike. Ti glasovi desnice će u još većem broju ići ka naprednjacima i socijalistima. S druge strane, Branimir Nestorović nije skočio po popularnosti nakon izbora i pitanje je može li da ponovi isti uspeh. Doduše, jeste ostao pri istim stavovima, što mu može pomoći da ostvari sličan rezultat. S druge strane, pokret Mi - glas iz naroda bez Nestorovića nema apsolutno nikakvih šansi, te postoji mogućnost da deo birača koji su glasali za njih ode u apstinenciju - naveo je Lacmanović za Kurir.

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost za Kurir ocenjuje da je formiranje pokreta oko SNS neophodno u ovom trenutku, čak preko potrebno.

- Svim onim političkim grupacijama koje se smatraju državotvornim i koje interes države stavljanju na prvo mesto, mesto je u tom pokretu. SNS bi i sam mogao ponovo da osvoji najbolji rezultat, ali s obzirom na to sa kakvim se sve pritiscima spolja naša država suočava, te imajući u vidu i velike projekte koji nam predstoje, neophodno je pravljenje što šireg kruga onih koji će učestvovati u vođenju politike - kazao je Graovac.

Dejan Miletić Opozicija ne može do boljeg rezultata Analitičar Dejan Miletić ocenio je da opozicione stranke ne mogu da ostvare bolji rezultat na novim beogradskim izborima i da bi za njih bilo bolje da budu konstruktivni. Ukazujući da motivacija građana za izbore nije visoka, jer je veliki broj njih održan u prethodnih pet godina, ocenio je da opozicija ne može bolje da prođe.