"NA SEDNICI SE OČEKIVAO OVAKAV PERFORMANS" Stručnjaci analiziraju: Pred Anom Brnabić je VEOMA TEŽAK zadatak! (VIDEO)

Nastavak konstitutivne sednice protiče mirno i bez trzavica, a da li to znači da će parlament danas konačno dobiti predsednika, potpredsednike, generalne sekretare, članove radnih tela?

Gosti "Pulsa Srbije" koji su dali dogovor na ovo pitanje bili su Đorđe Milićević iz Socijalističke partije Srbije i Boban Stojanović, politikologa.

Stojanović je rekao da je očekivana bila mirna atmosfera:

03:16 NA SEDNICI SE OČEKIVAO OVAKAV PERFORMANS Stručnjaci analiziraju: Pred Anom Brnabić je VEOMA TEŽAK zadatak!

- Nisam video kako protiče prvih sat vremena, ali negde je bilo i najavljeno da će najveći deo opozicije biti u sali, jedna poslanička grupa ili čak jedna partija je ispred i da će učestvovati u diskusiji, odnosno da neće biti onog performansa kao šestog februara. Ipak, bilo je najavljeno da će biti mirnija atmosfera ovog puta. Ne samo današnji dan, verujem da će ova sednica potrajati i da će jedni i drugi imati šta da kažu, pre svega za kandidatkinju za predsednicu Narodne skupštine, pa i za potpredsednike, generalnog sekretara, itd.

Milićević je odgonetnuo da li ćemo danas dobiti predsednika skupštine.

- To zavisi od toka i načina rasprave. Ukoliko je bude. Nisam imao priliku da vidim kako je počela sednica, ali sam video iz automobila, bilo je performansa, ali je to nešto očekivano. Suštini je važno sledeće, 14 godina sam u parlamentu, a za te godine sam obavljao funkciju šefa poslaničke grupe, potpredsednika Narodne skupštine, jako je važno da shvatimo da je parlament glas naroda i da je on najviši organ zakonodavne vlasti. Na Ani Brnabić je izuzetno težak zadatak, ali i prvi zadatak, odnosno da Narodna skupština bude Narodna skupština Republike Srbije - rekao je Milićević, pa nastavio:

- To znači da ne dozvoli spoljnem, a mislim i na regionalne, pritiske, već da se sve dešava unutar Narodne skupštine, kao najvišeg organa zakonodavne vlasti, i to kroz dijalog. Skupština je mesto gde se demokratski suočavaju mišljenja, vodi se argumentalna rasprava, kako bi se kroz alternative došlo do najkvalitetnijeg rešenja. Ono što se dešavalo ranije ne sme da bude slika parlamenta. Kada govorite o odgovornosti parlamenta, ona važi za svih 250 poslanika. Imaće vremena svaka od poslaničkih grupa da iskaže svoje mišljenje.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:24 Skupština Srbije