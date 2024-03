POSTOJI GRUPA OPOZICIONARA KOJA SE BAVE NEKROFILSKOM POLITIKOM! Šapić: Đilas me u ruskom ruletu šije u svakoj ruci

Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beograda obišao je danas radove na izgradnji podzemne garaže u Vlajkovićevoj ulici, a tom prilikom je odgovarao i na pitanja novinara.

Upitan za nesreću kod Karađorđevog parka u kojoj je točak udario ženu koja je kasnije podlegla povredama, kazao je:

- Šta da vam kažem, postoji grupa opozicionara koja se bave nekrofilskom politikom. Kao da žude, priželjkuju neka nesreća da se desi. To ne mogu da razumem. Žena je stradala jer točak nije bio zašrafljen. Osoba, mehaničar je uhapšen. Privatni prevoznici imaju ugovor sa gradom. U okviru tih ugovora ne reguliše grad već policija i MUP koji su jedini ovlašćeni za zahtev za vanredni tehnički pregled koji se izvršava na šest meseci. To rade ovlašćeni servisi sa kojima Grad nema veze. Ne postoji zahtev za vanredni pregled jer to može samo MUP. Ovde nije problem da je star autobus. Već ljudska greška. Koristiti ovakvu nesreću u političke svrhe je nekrofilska politika za koju ne znam kada će da se zavrsi. Pitaju me gde sam bio, igrao sam ruski rulet sa Đilasom. Ali nisam u tome uspešan kao on.

Šapić je potom nabrojao brojne incidente GSP-a između 2009. i 2013. godine, kada je na čelu Beograda bio Dragan Đilas.

- U tom ruskom ruletu Đilas me šije u svakoj ruci. Ne sećam se da ga je bilo ko tada optuživao. Ovakve stvari se uvek dešavaju u velikom gradu. Ali optuživati na ovaj način... - kazao je Šapić.

Naveo je i da je broj zapaljenih autobusa u periodu od 2008. do 2013. bio 67, a od 2022. samo devet.

- Da li je iko ikada napao Đilasa. Nije! Kao ni za tragediju 2011. kada je ludak ubio 13 ljudi. Mi živimo u nekrofilskom vremenu gde se priželjkuje nesreća. Molio bih ako imaju makar malo savesti da ubuduće ne grade svoje strategije na nesreći, smrti, zločinima. Ako se ne bojite nas, ne treba da se bojite, ali treba bojati Boga. Mi ćemo porodici te žene pomoći koliko možemo. Takve stvari se dešavaju i nadam se da će biti što manje - istakao je on.

Upitan da li će neko biti politički odgovoran za incidente u GSP, rekao je:

- Uklonjeno je nekoliko vozila zbog našeg pritiska. Točak prosto nije bio zategnut. Ne znam ko može da snosi političku odgovornost. To se desetinama godina dešava u Beogradu. Ima preko 2.000 vozila i postoji zakonska odgovornost. Kako politički neko da odgovara kad je u pitanju tehnička greška? Bila je zatvorena Dečanska nekoliko dana zbog radova, odmah su napali iz opozicije? Hajde da budemo objektivni. Ono što se desilo 3. maja, slično se desilo u Českoj. Je l neko tražio političku odgovornost? Kako sprečiti ludaka? Šta je trebao da uradi sekretar? Da spreči mehaničara da dobro zameni točak? Treba podići standard, privatnici treba da vode računa, apsolutno.

Kurir.rs

