DAČIĆ O SMRTNOJ KAZNI: Možda bi to i prošlo na referendumu, ali pitanje je da li ga treba raspisivati

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je večeras da bi referendum o vraćanju smrtne kazne u Srbiji "možda i prošao", ali da je pitanje da li zbog toga treba pokretati promene Ustava.

"Ja jesam zaista za smrtnu kaznu, ali mislim da je teško do toga doći. Jedino ukoliko idemo na promenu Ustava... Da li je to realno ili ne, za to je potrebna promena Ustava", rekao je Dačić za televiziju Pink, komentarišući predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ta kazna ponovo bude uvedena za najteža krivična dela.

Govoreći o osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, naveo je da "takvim monstrumima i zločincima neko treba da presudi".

"Mislim da bi ih obični ljudi golim rukama zadavili. Ovde je sad pitanje, ako hoćemo da idemo na smrtnu kaznu, prvo moramo da pođemo od Ustava, da promenimo Ustav. Da bi se promenio Ustav, zna se kako se to radi", dodao je Dačić.

Prema njegovim rečima, poslednja smrtna kazna u Srbiji izvršena 1992. godine, a od tada bilo 19 presuda smrtnih kazni, ali nijedna nije izvršena.