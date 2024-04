VUČIĆ REAGOVAO NA MAKRONOVU IZJAVU O PRIŠTINI "Pucali su na našu decu dok su nosili badnjak, nisu obe strane ispunile nešto"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da mora da reaguje na izjavu predsednika Francuske Emanuela Makrona da su obe strane nešto učinile, misleći na Beograd i Prištinu, ukazavši na sve što Priština nije ispunila, a na šta se obavezala.

- Naime jedna strana ne samo da nije ispunila ni jednu tačku, ni okvirnog, ni prvog, ni drugog Briselskog sporazuma, već je ta jedna strana napravila izbore sa izlaznošću 3,4 odsto. Zatim ste nam vi rekli, ja sam vas poslušao, kada ste mi rekli potpisujte peticiju, biće dovoljno da se raspišu ti izbori. Oni nam ni posle toga ne daju izbore - rekao je Vučić i dodao:

- I dalje se ne vodi nikakva istraga protiv onih koji su pucali u našu decu samo zato što su nosili božićno drvo, dakle zašto su nosili badnjak. I dalje se ne vodi istraga zbog svih ranjavanja Srba, već svi pominju samo Banjsku. Pitanje dinara je pitanje sudbinskog opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. A što se tiče Ohridskog sporazuma, već tri stvari je Srbija ispunila, iako nije morala ni jednu, jer da vas podsetim, poštovani gospodine predsedniče, bio je dogovor i svi smo razgovarali o tome da najpre mora da bude ispunjena Zajednica srpskih opština koja nije pomerena sa mrtve tačke. A Srbija je od ličnih karata do tablica, do takozvanih carinskih pečata, to je gde se traži naknada i tako dalje. Dakle sve je to u međuvremenu ispunjeno Samo sam to želeo da vam kažem i upravo zato ću imati želju da večeras razgovaram sa vama o Savetu Evrope i onome što treba da se dogodi na teritoriji Francuske povodom 75. godišnjice osnivanja Saveta Evrope - rekao je Vučić.

