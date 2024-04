ANA BRNABIĆ ODGOVORILA BEĆIROVIĆU: Znate šta jedino ni lupom nije moglo da se nađe u ovom "oštrom odgovoru" Vučiću? Argument

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na izjave predsedavajućeg Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH), Denisa Bećirovića u objavi na svom "X" profilu.

Znate šta jedino ni lupom nije moglo da se nađe u ovom "oštrom odgovoru" Bećirovića predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću? Argument - istakla je predsednica Skupštine Srbije.

- "Oštar odgovor" je tužnjikav skup uobičajenih floskula i standardnih neistina, uz dodatak ličnog obračuna sa Aleksandrom Vučićem iz vremena kada je imao oko 23 godine.

Tako je to kad, kao Bećirović, ostanete da živite u 90-tim godinama prošlog veka, jer iz toga on, jednostavno, ne želi da izađe. Tu se oseća dobro, to mu je sigurna zona. Tu može od jutra do sutra da glumi žrtvu, umesto da nešto zaista i uradi za Bosnu i Hercegovinu, i za sve ljude koji u toj zemlji žive - bili oni Bošnjaci, Srbi ili Hrvati.

Upravo zbog toga njemu (i sličnima) smeta Vučić - zato što je Vučić i za Srbe i za Bošnjake - u Srbiji i regionu, uradio mnogo: izgradio puteve, domove zdravlja, trenutno je u izgradnji Klinički centar u Novom Pazaru, kao i Omladinski centar. Izgradio je najmoderniji atletski kompleks, jednu od najmodernijih osnovnih škola u Srbiji (u Sjenici), dovodi investitore i podržava lokalnu privredu. Time se, na najkonkretniji način, bori za mir, međusobno uvažavanje i suživot, pokazuje poštovanje.

Za razliku od njega, jedini izgovor koji Bećirović ima za to što, osim sejanja mržnje i netrpeljivosti, ništa nije uradio za srpski narod u BiH i Republici Srpskoj, jeste - pa, dobro, ništa nisam uradio ni za Bošnjake. E, zato živi u 1990-im godinama 20. veka - zaključila je Ana Brnabić.