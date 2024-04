VUČIĆ: Postoji šansa da se prijem Kosova u SE odloži zahvaljujući zalaganju ove zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će Srbija nastaviti da se bori, iako pred sobom ima za protivnike dominantne sile Zapada, ističući da su, kada je reč o članstvu Kosova u SE, najsmešnija njihova obrazloženja o tom procesu s obzirom na to da već 11 godina Priština nije ispunila obavezu formiranja ZSO.

On je u Jutarnjem dnevniku RTS podsetio da su svi evropski lideri potvrdili da Srbija ništa neće morati da ispuni dok se ne formira ZSO.

„Što se tiče Saveta Evrope šta da vam kažem. Najsmešnije je kada imate njihova obrazloženja da je to normalan proces, da to negde piše. Pa tamo negde piše da je ZSO morala da bude formirana pre 11 godina. Vi ste mi svi evropski lideri i Šolc i Makron i Meloni rekli da ne moramo ništa da uradimo dok se ne formira ZSO, pa ste to zaboravili“, rekao je Vučić.

Izrazio je uverenje da postoji šansa, zahvaljujući francuskom zalaganju, da se razmisli o odlaganju članstava Kosova u SE.

„U svakom slučaju neće biti jednostavno. Poslali smo mnogo papira i zvaničnih pisama na različite adrese i nastavićemo to da radimo. Pozivaju me sa svih mogućih strana ne bi li me u nešto ubedili i kako bismo napravili tobože neki kompromis“, istakao je Vučić.

Međutim, naglašava da po tom pitanju nema kompromisa.

Vučić je kazao da će glasanje u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope za prijem Kosova sutra proći, dodajući da je za Srbiju glavna bitka 16. maja.

"Sutra će to proći, a naša glavna bitka je 16. maja, pa ćemo da vidimo ukoliko ne dođe do nekih pomeranja", kazao je predsednik.

Dodaje da je Priština sada smislila i novi trik, a to je, kako kaže, da 10. maja daju na ustavnu ocenu nacrt statuta Zajednice srpskih opština kako bi onima koji nisu sigurni za glasanje mogli da nađu razlog da glasaju "za" jer će na taj način reći da su pokrenuli proces.

On, govoreći o rezoluciji o genocidu u Srebrenici za koju bi trebalo da se glasa u UN, poručuje da će Srbija postati simbol otpora i slobode širom sveta.

"Izgubićemo, ali silina našeg otpora biće tolika da će i silnici i nasilnici iznenaditi", kazao je.

Komentarišući to što je izjavio da će se boriti da pokaže da Srbi nisu najgori i da nisu genocidan narod, predsednik ironično primećuje da oni kažu da se rezolucija ne odnosi na narod.

"Ali, ni na pojedince, jer niko nije spomenut. Verujem da će sa oduševljenjem prihvatiti rezolucije za genocid na teritoriji Srbije za vreme Drugog svetskog rata ili na teritorije SFRJ. Ni mi nikoga ne okrivljujemo, ali imaće mngo prilika da se izjašnjavaju, kao i oko toga da nas pobede za nestalnu članicu Saveta bezbednosti. Biće trostruka razlika za nas u odnosu na Nato zemlje u regionu. Žele da dokažu da smo krpa koju mogu da gaze svaki put, a mi hoćemo da im pokažemo da nismo krpa, mi štitimo slobodu, nezavisnost, ali gledamo i u budućnost i zato ćemo se baviti ekonomijom", rekao je Vučić.

Komentarišući situaciju u svetu i najnovije sukobe, Vučić kaže da će se trenutno situacija smiriti i da ne vidi da postoji dugoročno rešenje.

"Stvari se menjaju, neki se odupiru tim promenama, mi mali moramo da se držimo međunarodnog prava, a veliki će da se tuku i dalje i tući će se sve jače. Sada će se smiriti, ali za tri, četiri meseca očekujem da bude najteža situacija u Evropi od drugog svetskog rata", kazao je.

Za Mostar će iz Beograda posle 33 godine opet leteti avioni Air Srbija, a Vučić kaže da je to u interesu Srbije.

"U svemu imate politiku, to je nama partnerska zemlja, razgovaraćemo sa partnerskim zemljama, naše je da razgovaramo o ekonomiji, to je dobro za naš narod i za deo ljudi, to je otvaranje mosta i ka zapadnoj Hercegovini, naseljenoj pretežno hrvstakim stanovništvom. Verujem da je važno i za njih i zato su i dali subvencije, kao što i mi dajemo subvencije", kazao je Vučić.

Kurir.rs/Kosovo online