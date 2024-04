"TO DUGUJEMO GRAĐANIMA" Ana Brnabić o vraćanju pristojnosti u Narodnu skupštinu: Parlament ne sme izgledati kao rijaliti

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić gošća je jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji gde govori o svim važnim temama, između ostalog i o razgovorima sa opozicijom.

Ona kaže da ne može sama da preuzme sve zasluge za dozu pristojnosti koja se vratila u parlament.

- Nažalost, ne učestvuju svi poslanici u vraćanju pristojnosti, ali nadam se da će se to promeniti. Mi to dugujemo građanima, zajedno smo došli do toga, i to tako treba reći. U ovom trenutku je to bilo izuzetno važno, dok se vodi borba i u SE i u UN, mislim da je važno da na unutrašnjem planu postignemo stabilnost i da nam parlament ne izgleda kao rijaliti - rekla je Ana Brnabić.

Kaže i da se teški razgovori nastavljaju, ali da je važno da je postignuta određena stabilnost.

- Desilo se i nešto što se dugo nije dešavalo, a to je da bez obzira na političku pripadnost i duboka neslaganja, ponekada i lične animozitete, da smo u ovim teškim trenucima istupali zajedno u međunarodnim organizacijama. Šefica naše delegacije u PS SE, Biljana Pantić Pilja, odlično je predvodila našu delegaciju, svaka joj čast. A narodni poslanici opozicije su imali dobra istupanja u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, i jasno rekli da tzv. Kosovo nikako ne može biti članica Saveta Evrope dok se ne ispuni ono što je dogovoreno - kazala je ona.

To je snaga koja Srbiji treba, i gde mislim da bi mi kao parlament mogli još mnogo da uradimo, dodala je Ana Brnabić.

