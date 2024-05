"ONAJ KO ŽELI RAT OVDE, PRIPREMA GA KROZ OVAKVE REZOLUCIJE!" Branko Radun: Već su vidne posledice, ljudi u BiH su uznemireni

Imali smo prliku da čujemo šta je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao juče neposredno po završetku glasanja u Generalnoj skuštini UN i usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Kakve će pravne i političke posledice imati ova rezolucija? Na ovo i druga pitanje odgovarali su u emisiji Puls Srbije advokat Branko Lukić i politički analitičare Branko Radun.

- Bilo bi bolje da rezolucija nije izglasana. Generalna skupština ne bi trebalo da odlučuje o ovakvim rezolucijama. Pod plaštom pomirenja doneli su političku rezoluciju. Nemci nama spočitavaju neke zločine što je svojevrstan apsurd. Možemo da kažemo da je izglasano sa nedovoljnom većinom, a za takva glasanja se uglavnom traži dvotrećinska većina. Čudno glasanje koje je pokazalo do koje mere je svet podeljen - rekao je Lukić.

Radun je konstatovao da se negativni efekti rezolucije već naziru.

- Vidi se kroz uznemirenost ljudi u Bosni i Hercegovini, na Balkanu, a i šire da će ova rezolucija doprineti podelama. To je miniranje mira u BiH između Bošnjaka i Srba. Onaj ko želi rat na ovim prostorima, priprema ga kroz ovakve rezolucije. Ne kažem da će biti tog rata, ali to je jedna mina koja može da se iskoristi ako dođe do nekkih otvorenih ili manje otvorenih sukoba - rekao je Radun i dodao:

- Mi smo devedesetih ratovali međusobno za račun stranih interesa. To je jasno mnogima. To razumeju i mnogi Bošnjaci i Hrvati koji su čak učestvovali u ratu. Umesto da Bošnjake vodi Fikret Abdić poznatiji kao Babo, koji je bio protiv rata on je izguran i doveden je Alija Izetbegović koji je bio ratna opcija. Oni koji brane ovu rezoluciju i kažu: "Mi se ovde nigde ne pominjemo" nisu u pravu. Zna se kontekst. Ako je tamo kao što tvrde počinjen genocid zna se da ga je počinila srpska vojska i zna se da je to na terotoriji Republike srpske. Neko tako može da traži ukidanje Republike Srpske koja je navodno zasnovana na genocidu.

