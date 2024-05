VOZ JE KRENUO IZ STANICE, PRIBLIŽAVA SE SVETSKI SUKOB: Vučić o ratu u Ukrajini - Kijev ne može dati više, a ni Rusija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišući izjavu Viktora Orbana da se EU sprema da uđe u rat, rekao da je više puta pričao o tome.

- On ima podatke iz NATO koje ja nemam. Plašim se da je ostalo još malo vremena da se zaustavi rat u Ukrajini. Plašim se da je voz iz stanice krenuo, i da to niko neće zaustaviti. Biće mnogo teže i gore, i preti nam veća tragedija nego u Drugom svetskom ratu. Približava se veliki svetski sukob, i malo ko ima želju da to zaustavi. Kada ratna mašinerija krene da se zagreva, imate vojno industrijske lobije koji to pojačavaju, i to je teško zaustaviti. Krajnje je vreme da neko pokuša da zaustavi to, a plašim se da idemo u katastrofu - rekao je predsednik gostujući na TV Prva.

Govoreći o saznanju Rojtersa da je Putin spreman za zamrzavanje situacije na frontu i primirje, predsednik kaže da je to očekivano.

- Ne verujem da je to prihvatljivo za zapad. Ono što sam čuo od Sija je to da Ukrajina ne može dati više zbog velikog broja poginulih. Rusija isto, i to je jedno vrzino kolo. Mnogo smo daleko od bilo kakvog dogovora - rekao je predsednik.

Dodaje da se slobodarstvo sve više ceni, i da jake lidere ne možete uceniti.

- Sve je više zemalja sa kojima možete da razgovarate i da se dogovorite - rekao je Vučić.