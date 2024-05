NAJODVRATNIJE MI JE BILO PONAŠANJE CRNE GORE! Vučić otkrio: Rekao sam Spajiću da me NE FOLIRAJU, očekivao sam to

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o glasanju o rezoluciji o Srebrenici u UN, rekao je da nema bežanja iz ringa i da mu je najodvratnije bilo ponašanje Crne Gore.

- Nisu me razočarali, zato što sam to i očekivao. Rekao sam Spajiću da ne moraju da me foliraju, da znam da će glasati "za". Mi njima nećemo slati protestnu notu čak ni zbog toga što su glasali da smo genocidan narod - istakao je predsednik Vučić.

Dodaje da ga je teže pogodila Severna Makedonija, bez obzira na priče o prethodnoj vladi.