U VENAMA KARAĐORĐEVIĆA KRV ROMANOVA, VINDZORA, NJEGOŠA...

Glamurozno venčanje potomka Napoleona Bonaparte, princa Žan-Kristofa Napoleona i grofice Olimpije Arko Cineberg, praunuke poslednjeg austrougarskog cara Karla Prvog Habzburga, taj brak naslednika careva koji su bez krune i carstava, svet je vratilo u neka minula vremena, kad se mešanje plavih krvi podrazumevalo.

Na ceremoniji u Parizu sjatili su se gosti s brojnih tronova, ali i oni čiji dvorovi odavno nisu sedišta kraljevstva jer su te države uveliko republike, kao što je to slučaj sa srpskim princom Filipom Karađorđevićem. Princ, u čijim venama se izmešala silna plava krv, deli gene s britanskom krunom, a nosi i one Romanova, portugalskih i brazilskih kraljeva i careva, vladara koji su držali tron u Rumuniji, Grčkoj, Španiji, Francuskoj...

Za tron 13. po redu

Upravo princ Filip u bliskom je srodstvu s groficom Olimpijom, kojoj je tetka Filipova majka, princeza Marija de Glorija od Orleana i Breganse, 13. po redu za nasledstvo brazilskog carskog trona u grani Petropolis, ali je i potomak Luja Filipa I, francuskog kralja od loze Burbona. Venčanje prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića s princezom Marijom 1972. nastavilo je niz orođavanja srpske kraljevske loze s vladarskim dinastijama.

Petar probio led

A sve je počelo krajem 19. veka jer se Karađorđe, trgovac stokom, naravno, krajem 18. stoleća oženi Srpkinjom Jelenom Jovanović, kao i sin mu knez Aleksandar, koji uze Persidu od čuvenih Nenadovića. Potom su Karađorđevi naslednici prestola išli na dvorove po neveste, što je znala biti i odluka u državnom interesu. Najpre je tada knežević Petar Karađorđević, u to vreme vladavine Obrenovića izbeglica, od crnogorskog kneza Nikole 1883. na Cetinju zatražio i dobio ruku ćerke mu Ljubice-Zorke, čime se Karađorđevići orodiše s dinastijom Petrović Njegoš. Sin mu, jugoslovenski kralj Aleksandar, uze ruku rumunske princeze Marije, koja u srpsku lozu unese krv Hoencolerna preko oca, rumunskog kralja Ferdinanda. Ali i britanske krune, jer joj je majka, rumunska kraljica Marija, bila unuka kraljice Viktorije od sina, princa Alfreda. A baba po majci bila joj je velika kneginja Marija Aleksandrovna, ćerka ruskog cara Aleksandra Drugog, te osim krvi dinastije Saks-Koburg i Gota (današnje Vindzor), iz koje je kraljica Viktorija, preko Bukurešta do Karađorđevića dođe i krv Romanova.

Venčanje usred rata

Kralj Petar Drugi usred Drugog svetskog rata i usred Londona 1944. oženi se Aleksandrom, princezom od Grčke i Danske, čiji otac beše nemačke krvi. Potom prestolonaslednik Aleksandar prvim brakom, kao što napisasmo, uvede u krv naslednika i onu s tla Južne Amerike. Sledeći na redu je princ naslednik Petar. Da li će i on, kao Napoleon, u 21. veku na dvor po ruku neveste...

Princeza Jelena Karađorđević ušla je u istoriju i tako što je rodila poslednjeg muškog Romanova na tlu carske Rusiji, bio je to njen sin Vsevolod, rođen 20. januara 1914. Udala se za kneza Jovana Konstantinoviča Romanova, koji je ubijen u Alapajevsku 1918, dan nakon što je carska porodica ubijena u Jekaterinburgu, a ona je uspela da se spase sa decom pred crvenim terorom.

Aleksandra

KRALJICA BEZ ZEMLJE



Aleksandra je dobila tu neslavnu titulu poslednje jugoslovenske kraljice i kraljice koja nije ni kročila na tlo zemlje kojom je formalno vladala od 20. marta 1944, kad se u jugoslovenskoj ambasadi u Londonu venčala s kraljem Petrom Drugim, pa do ukidanja monarhije 29. novembra 1945. Uzeli su se mimo protivljenja kraljice Marije, koja nije ni došla na venčanje izgovarajući se zuboboljom, i gotovo cele izbegličke vlade jer nije bio trenutak -.zemlja pokorena, a kralj izbeglica bi da se ženi. Petar je bio u uniformi avijatičara, a Aleksandra u pozajmljenoj venčanici. Brak je gotovo odmah propao, iako je zvanično trajao do Petrove smrti.

Aleksandra vodi poreklo do Frederika Petog, kralja Danske i Norveške (1723-1766), ali ima i krvi Romanova.