SPECIJAL KURIRA NAJVEĆI ZLOTVORI U ISTORIJI! VLADARI KOJI SU ZAPAMĆENI PO TERORU: Prolivali krv u ime boga ili napretka

Izreka koja kaže da dobro uvek trijumfuje nad zlim jedna je od prijatnih laži koju ljudi ponavljaju između sebe dok ne pređe u frazu, ali koju iskustvo neretko opovrgava.

Muškarci i žene o kojima možete čitati na stranicama ovog članka zloupotrebljavali su neograničenu moć nad životima drugih ljudi kako bi počinili gnusna i izopačena zlodela, i to sa sadističkim oduševljenjem.

Motivi

Ove istorijske ličnosti su, bez izuzetaka, motive za zlodela pronalazile u različitim stvarima - neograničenoj vlasti, religiji, političkim ubeđenjima ili, jednostavno, strasti, pa su u mnogim istorijskim knjigama okarakterisane kao sinonim za teror i strah.

Nebrojeno puta čuli smo izreku da se dobro dobrim vraća, misleći da će oni koji čine zlo biti pravedno kažnjeni. Međutim, istorija opovrgava ovu tezu jer je ruka pravde ove muškarce i žene tek ponekad stizala. Dobri ljudi su patili i umirali, a zli živeli i slavili. Evo i dokaza: Staljin, Torkemada i Ivan Grozni umrli su u starosti, a diktatori poput Idija Amina živeli su lagodnim, komfornim životom.

Odani saučesnici

Istina, niko od ovih ljudi monstruozna zlodela nije izvršio sam - svi oni imali su odane, sposobne i slepo poslušne saučesnike. Oni koji su podržavali autoritete, to su činili vođeni saznanjem da će time steći uticaj, novac i moć. Nasedali su, kao deca, na puka obećanja moćnika. Uganđani su sledili Amina verujući u njegova obećanja o bogatstvu i neograničenoj vlasti nad životom i smrti. Sledili su plitke instinkte, uprkos tome što su se neprestano suočavali s nepredvidljivošću svojih vođa.

Na sreću, vladavina mnogih zlotvora bila je kratka. Krvava Meri i Kaligula gostili su se vrhovnom moći samo četiri godine, a Amin osam. S druge strane, bilo je i onih koji su presto grejali i po nekoliko decenija - Staljin je ostao na vlasti više od 30 godina, a kad je umro, zavladala je masovna žalost, iako je odgovoran za uništenje miliona ljudskih života.

Antihristi i kanibali

Mnoge priče koje putuju kroz istoriju neke od zlotvora u ovom članku predstavljaju i kao antihriste - obuzete đavolom koji im je na različite načine bio oružje protiv dobra. Čak je i kanibalizam isplivavao na površinu kao rašireni mit o jednom od zlih dela mnogih vođa zlotvora. Da li su probali ljudsko meso ili ne - zakopano je u istoriji, ali je ova slika verovatno nastala da ilustruje koliko su oni bili daleko od civilizovanog ponašanja.

Stručnjaci su često postavljali pitanje da li je zlo opravdano. Ruku na srce, odgovor na ovo pitanje išao bi nekima u prilog. Da li bi Atila Hunski izgradio tako veliko carstvo da se nije ponašao sramotno? Gradovi su padali pred njim bez ikakvog otpora, i to jedino zbog toga što se glas o njemu kao zlotvoru kretao brže od njega.

Staljin je za trideset godina od Rusije stvorio svetsku supersilu. Mnogi sumnjaju da bi nacija koja je bila toliko naviknuta na apsolutnu moć carističke države tako brzo umela da na pravi način prihvati jednog uljudnog vladara.

Upravo zbog toga što je Rusija bila naviknuta na autokratski stil vladavine, Staljin je uspeo da, ne obazirući se na ljudske živote, nametne svoje besramne reforme. Naposletku, čak je i Lenjin podržavao upotrebu sile i zastrašivanje kad je trebalo iskovati novu naciju.

Zlo u ime religije

Koncept zla u 21. veku dramatično se razlikuje od onoga iz ranijih stoleća. Danas je teško zamisliti da možete otići u Albert Hol da biste gledali kako lavovi rastržu muslimane ili ispred Vestminsterske opatije, gde spaljuju jeretike. Hiljade ljudi je u to vreme aktivno učestvovalo u tome, i to uživajući u okrutnim, gnusnim ceremonijama.

Mnogima od ovih zlotvora religija je bila sredstvo za dobijanje oprosta za zlodela koja su počinili. Kad bi osetili da je bog na njihovoj strani, onda su neprijatelji bili i protiv njih i protiv njihovog boga, pa je zato zlodelo bivalo opravdano. Ivan Grozni je posle svakog masakra nedelje provodio ispred oltara, u pročišćenju. Torkemada je oblačio svoju monašku odoru i naređivao mučenje i ubistva navodnih jeretika. Eržebet Batori i Vlad Drakul redovno su odlazili u crkvu na službu. Krvava Meri je na stotine protestanata spalila u ime Rimokatoličke crkve.

Bog može da predstavlja ljubav i oproštaj, ali istorijska literatura ispunjena je užasavajućim delima koja su počinjena u ime religije.

Pred vama su najveći zlotvori u istoriji i njihova (ne)dela po kojima ih čovečanstvo pamti.

1. Gaj Julije Cezar Germanik KALIGULA

31. avgust 12 - 24. januar 41.

foto: Profimedia

Na čelo Rimskog carstva došao je posle smrti cara Tiberija 37. n. e. Ubijao je ili slao u progonstvo ljude koje su mu bili bliski i one koje je video kao pretnju. Pokazivao je veliku sklonost ka seksualnim avanturama, a imao je i incestuoznu vezu sa svoje dve sestre. Pobunjenicima je sekao jezike, primoravao ih da uđu u arenu i bore se s divljim životinjama. Onima koje je optužio da su pokušali da ga ubiju davao je mač i terao ih da oduzmu sebi život, dok je on sve to posmatrao s oduševljenjem. Spavao je s tuđim ženama, sa zatvorenicima, senatorima, mučio ih je, naređivao ubistva iz zabave, terao je porodice da posmatraju egzekucije svojih voljenih, i to dok večeraju s njim. Od senata je tražio da ga prizna ne kao vrhovnog vođu, već kao boga. Izboden je nasmrt dok se vraćao iz pozorišta. Među ubicama bili su i članovi njegove porodice, kao i stražari čiji je zadatak bio da ga čuvaju.