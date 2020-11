BAJDEN NA KORAK OD POBEDE! Šef Bele kuće optužuje: Izbori su lažni, pokradeni!

Demokrata je preokrenuo rezultat u Džordžiji i Pensilvaniji, pa je njegov trijumf gotovo izvestan. Republikanac tvrdi da su on i njegovi glasači prevareni

Američke predsedničke izbore mnogi nazivaju najvećim političkim šouom, ali ove godine se, zbog neizvesne trke u pet ključnih država, pretvaraju u rijaliti predsednika Donalda Trampa, inače nekadašnju rijaliti TV zvezdu i voditelja programa „Šegrt“.

Kako se prebrojavanje glasova bliži kraju, tako republikanac gubi državu po državu, a samim tim sve je dalje od 270 elektora potrebnih da osvoji drugi mandat u Beloj kući, pa je počeo da optužuje rivale za izbornu krađu. S druge strane, Džo Bajden je nastavio da vodi u Arizoni i Nevadi, a preokrenuo je situaciji u Džordžiji i Pensilvaniji.

Lagano

- Ako prebrojite legalne glasove, lagano pobeđujem. Ako prebrojite ilegalne glasove, gubim. Mnogo listića je stiglo po zatvaranju biračkih mesta, sa zakašnjenjem. Prevaren sam - poručio je Donald Tramp, a prenose svi svetski mediji.

Brojanje glasova Biralište u Pensilvaniji foto: Profimedia

On je dodao da su predviđali Bajdenovu pobedu u mnogim državama, ali bilo je obrnuto.

- Zadržali smo Senat, što je odlično, i to u težim državama. Napravili smo odličan posao. Stotine miliona dolara je bilo protiv nas. Na nacionalnom nivou su nam protivnici bili donatori s Vol strita, a naši donatori bili su mali ljudi. Osvojio sam veliki, najveći broj glasova u istoriji Hispanoamerikanaca, Afroamerikanaca i američkih starosedelaca. Ovo su lažni izbori, moram tako da kažem. Dobijali smo u mnogim državama, a onda, nekim čudom, stvari su počele da se okreću u Bajdenovu korist. Ali predvideo sam da će glasanje poštom biti prevara. Neverovatno je kako su svi listići koji su poslati poštom doprineli samo jednoj strani. Da ne pričam o prekidu brojanja glasova. Ljudi su mi slali poruke, nikada nisam video takvu ljubav, takvu podršku od građana, ali protivnici hoće da ukradu izbore, a mi ne smemo da im dozvolimo - rekao je Tramp.

Tramp je dodao da na poštanskim kovertama nije bilo markica, pečata, ničega.

- Glasanje putem pošte se pretvorilo u katastrofu, ali, kao što sam rekao, to nije iznenađenje. Ne smemo da dozvolimo da se to desi našoj državi. Da ne pričam da su blokirali mesta za glasanje, nisu nam dali da prisustvujemo na mnogim mestima. Čekali smo satima i satima. Želimo transparentnost, pravdu, a ne tajne sastanke i skrivanje. Naša država će pobediti, mi ćemo pobediti na izborima. Očekujem dug postupak na putu do pravde, ali smo strpljivi - zaključio je Tramp.

foto: Profimedia

Tri američke medijske kuće ABC, NBC i CBS prekinule su Trampovo obraćanje nakon 10 sekundi jer je kazao da je došlo do prevare na izborima i da je on pobednik izbora. Lester Holt sa NBC televizije rekao je da su prekinuli Trampa jer je izneo brojne netačne tvrdnje, prenosi Foks njuz.

Bivši potpredsednik Džo Bajden takođe se obratio javnosti i rekao da svaki glas mora da se prebroji i zamolio građane za strpljenje.

- Senatorka Kamala Haris i ja se osećamo sve bolje iz sata u sat, trenutno stanje je vrlo dobro. Nemamo dilemu da, onog trenutka kada se glasovi prebroje do kraja, senatorka i ja ćemo biti proglašeni pobednicima. Zato, molim vas, ljudi - ostanite smireni. Brojanje se mora završiti, a verujem da ćemo uskoro znati rezultate. Hvala vam na strpljenju - rekao je Bajden, prenosi CNN.

Sinovi u ratu

Dva sina Donalda Trampa optužila su republikance da američkom predsedniku ne pružaju dovoljno podrške dok se bori da ostvari pobedu na izborima, piše BBC.

- Republikanska stranka je slaba decenijama. Ima sve uslove da pokaže da je u stanju da se bori, ali će se umesto toga prikloniti medijskoj rulji. Ne brinite, Donald Tramp će se boriti, a oni mogu da gledaju kao i obično - napisao je na Tviteru Donald Tramp Mlađi, najstariji sin američkog predsednika.

Mlađi Erik je poručio:

- Gde su republikanci! Imajte kičmu! Borite se protiv ove prevare! Naši glasači nikada neće zaboraviti ako budete ovce.

NE ODUSTAJE Tramp se ponovo kandiduje 2024? Glasna podrška ocu Donald mlađi i Erik Tramp foto: Profimedia Predsednik SAD bi mogao da se ponovo kandiduje za predsednika na narednim izborima, 2024. godine, ukoliko izgubi od Džoa Bajdena, tvrde izvori bliski republikancima. Trampov bivši savetnik Brajan Lanza je rekao za BBC Radio 4 da će Tramp možda ući u trku za izbore za četiri godine. - Eventualni tesan poraz samo bi ohrabrio Trampa da se ponovo kandiduje, a republikanci bi se verovatno složili sa tim. Bajden će možda dobiti priliku da vodi SAD kroz pandemiju koronavirusa, a videćemo da li će biti uspešan u tome ili ne. Takođe, ne postoji niko među republikancima ko bi izazvao Trampa na stranačkim izborima - rekao je Lanza. I ugledni list Biznis insajder došao je do sličnih saznanja - Tramp će se najverovatnije kandidovati opet ukoliko izgubi od Bajdena.

DRUŠTVENE MREŽE Lažne optužbe za izbornu krađu kruže na Jutjubu Na najmanje devet Jutjub kanala i dalje se promovišu neutemeljene optužbe o izbornim nepravilnostima i teorije zavere koje utiču na prihode od marketinga i od korisnika usluga ove kompanije. Prema otkriću Rojtersa, na brojnim kanalima Jutjuba, na kojima ima od hiljadu do skoro 630.000 pratilaca, podgrevaju se i podržavaju optužbe o difuziji lažnih i netačnih informacija, koje vrše timovi AP, Rojtersa i drugih organizacija za proveru činjeničnog stanja u centrima za prebrojavanje glasova. Kolika je moć društvenih mreža, govori i otkriće Rojtersa da je jednu objavu na Jutjubu o navodnim izbornim nepravilnostima u saveznoj državi Mičigen, koja je ključna i u kojoj je Bajden pobedio, videlo više od 90.000 ljudi za samo osam sati. Iz korporacije Fejsbuk je saopšteno da je ugašena velika grupa korisnika koji podržavaju aktuelnog predsednika Donalda Trampa, objavljuju poruke u kojima se poziva na nasilje i neutemeljeno iznose optužbe za izbornu krađu.

