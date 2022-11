OTKRIĆE OVE GROBNICE PRE 100 GODINA ŠOKIRALO SVET! Saznajte da li je postojalo prokletstvo faraona i ko je zaista bio Tutankamon

Tutankamon ili kralj Tut, kako ga mnogi zovu, danas je jedan od najpoznatijih faraona Starog Egipta. Neprestano se snimaju dokumentarni filmovi o njemu, pišu knjige o tajanstvenom životu i još misterioznijoj smrti, sprovode najrazličitija naučna ispitivanja njegove mumije, a mnogo je onih koji veruju i u prokletstvo grobnice "dečaka kralja".

Međutim, u svoje vreme Tutankamon je bio nebitan vladar tokom čije kratke vladavine je poništena velika religijsko-kulturna reforma koju je pokrenuo njegov otac Ehnaton (Amenhotep IV) i koji nije ostavio nikakav dublji trag na istoriju Starog Egipta, osim što je njegova gotovo netaknuta grobnica pronađena 4. novembra 1922, pre 100 godina.

foto: Kurir prelom/Profimedia/Shutterstock

ŽENSKI FARAON

Tutankaton, kako se prvobitno zvao, rođen je tokom Ehnatonove vladavine i bio je sin njega i njegove sestre i supruge čije ime nije poznato, što je potvrđeno i genetskim ispitivanjima. Na tronu je nasledio ženskog faraona Neferneferuaten, najverovatnije kraljicu Nefertiti. Već u trećoj godini vlasti, kad je imao 11 godina, nateran je da odbaci očevu reformu i da promeni ime u Tutankamon. Teba je ponovo postala prestonica umesto Amarne, koju je sagradio Ehnaton, a sveštenici Amona su se vratili jači nego ikad.

- Otkriće Tutankamonove grobnice 1922. bio je monumentalan događaj za arheologiju. Bila je to prva gotovo netaknuta kraljevska grobnica koja je pružila uvid u pogrebnu praksu faraona. Tutankamon je bio relativno nebitan faraon. Umro je mlad i nije imao priliku da ostavi bilo kakav dublji trag, pa bogatstvo ostavljeno za njega u ovoj grobnici ukazuje da su grobnice mnogo moćnijih faraona bile ispunjene još većim blagom - navodi Kler Gilmur, profesorka antrpologije i arheologije Univerziteta u Bristolu, za portal Konverzejšen.

foto: Kurir prelom/Profimedia/Shutterstock

VREME INTRIGA

Kako dodaje, interesovanje za posmrtnu praksu Starog Egipta već je postojalo, posebno od vremena dešifrovanja hijeroglifa 1822, ali je otkriće ove grobnice privuklo mase i punilo novinske stupce.

- Otkriće se dogodilo tik posle Prvog svetskog rata, u vremenu kad se žalilo za žrtvama tog konflikta. Priča o mladom čoveku koji je preminuo pre vremena dirnula je mnoge. Tutankamonova bista puna jarkih boja zasijala je u mračnim vremenima, a s njom su stigle i misterije grobnice i večnog života. Osim toga, otkrivena je u poslednjem pokušaju otkrivanja - Hauard Karter je godinama tragao i priča o tome je bila privlačna svima. Takođe, bilo je to otkriće puno misterije i intriga - navodi Gilmurova.

Jedna od glavnih misterija uvek je bila smrt mladog faraona, ali su nova otkrića tu misteriju rešila.

1 / 11 Foto: Profimedia

NIJE BIO SAM

- Ljudi u Egiptu su živeli kraće nego ljudi danas jer nije postojalo jednako dobrog zdravstva. Ali Tutankamon je umro sa 19 godina, što je premalo i za Stari Egipat. Nedavna istraživanja sprovedena pomoću redgena, CT skenera i DNK testiranja pokazala su da je imao malariju, kao i još neka oboljenja. Malo pre smrti slomio je nogu. Te informacije nam daju sliku o njegovom zdravlju. Ne govori nam mnogo osim da nema nikakvog znaka da je ubijen - navodi Dženifer Metkalf, predavač biometrijske egiptologije na Univerzitetu u Mančesteru, za Konverzejšen.

Ona dodaje da Tutankamon nije bio sam u grobnici.

- Dva minijaturna kovčega otkrivena su u drvenoj kutiji. Reč je o dva ženska fetusa, veruje se da su to ćerke njega i njegove supruge Anhesenamun. Mumificirani fetusi su prava retkost u Starom Egiptu, tako da to najverovatnije govori koliko mu je smrt ćerki značila i da je želeo da ga prate na drugom svetu. Tutankamonova mumija verovatno je najproučavanija na svetu. Ona je, takođe, jedina kraljevska mumija koja je otkrivena u svojoj grobnici - navodi Metkalfova.

foto: Profimedia

PROKLETSTVO

U vreme kad je Hauard Karter 1922. otkrio Tutankamonovu grobnicu, brzo je počela da se širi i priča o kletvi.

- Često je citiran natpis: "Smrt će brzo stići one koji uznemiravaju mir kralja", ali se on ne nalazi nigde u grobnici niti oko nje. Postoje grobnice s takvim natpisom, ali ova nije jedna od njih. Kletva Tutankamona je rođena u medijskoj borbi za čitaoce. Tajms je prvi imao pravo da izveštava s nalazišta, pa su druge novine prenosile spekulacije, uključujući i glasine o kletvi. Postviktorijanski svet bio je okrenut spiritizmu, gotskoj literaturi i suvenirima od kojih su najpopularniji bili ostaci mumija i objekata iz grobnica. Ljudi su jedva dočekali da poveruju u priču o kletvi. I to se širilo uprkos tome što je nauka odavno dokazala da nikakve kletve nema i da je vrlo mali broj ljudi preminuo u deceniji nakon otkrića Tutankamonove grobnice. Čak i sam Karter, koji bi trebalo da je bio glavna žrtva, preminuo je 17 godina kasnije, u 64. godini - navodi Gilmurova.

FARAON EHNATON: BRISANJE BOGOVA I REALISTIČNA UMETNOST Tutankamonov otac na vlast je došao pod imenom Amenhotep IV (1351-1334. pre nove ere) i prvo je bio je suvladar svog oca Amenhotepa III. Nakon nekoliko godina samostalne vladavine, zbog prevelike moći Amonovih sveštenika, on je ukinuo tradicionalni politeizam, a posebno boga Amona, i na mesto vrhovnog i jedinog boga postavio je Atona, sam sunčev disk. Zabranio je hramove svih drugih božanstava i napravio novu prestonicu - Ahetaton, današnju Amarnu. foto: Shutterstock Postoje istraživači koji veruju da je ova monoteistička religija uticala i na Mojsija, a samim tim i na razvoj svih avramovskih religija. Međutim, nema dovoljno dokaza koji bi to potvrdili. Ehnatonova reforma dovela je i do promena u umetnosti, pa faraon nije više predstavljan kao moćni muškarac neverovatne snage, već se na skulpturama vidi njegov stomačić, uska ramena, ginekomastija i sve druge mane. Istovremeno, ta realistična umetnost izrodila je i jednu od najlepših skulptura Starog Egipta, a to je skulptura njegove žene Nefertiti. Nakon Ehnatonove smrti i propasti reformi u vreme Tutankamona, ime faraona reformatora je na silu brisano sa spomenika, a njegova prestonica Ahetaton je zatrpana.

USPON EGIPTA: OD AJA DO RAMZESA II

Nakon Tutankamonove smrti smenili su se Aj i Horenheb, a onda je na vlast došao Ramzes I, osnivač nove, 19. dinastije. Iako je i sam vladao kratko, uspostavio je put za svog sina Setija I i unuka Ramzesa II, koji se ubrajaju među najmoćnije vladare Novog kraljevstva, pa možda i celog Starog Egipta.

Kurir.rs/Andrija Ivanović