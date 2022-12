ČIPOVANJE LJUDI! Ilon Mask spreman da počne da ugrađuje posebne uređaje u mozak! Evo šta je sve najavio NAJBOGATIJI ČOVEK NA SVETU

Kompanija "Neuralink" započeće kliničko testiranje čipova koji će biti implantirani u ljudski mozak u narednih šest meseci, najavio je Ilon Mask, najbogatiji čovek na svetu.

Ova kompanija, inače u vlasništvu čoveka koji drži i "Teslu", "Spejs X" i "Tviter", već godinama razvija bežični čip koji bi omogućio pacijentima da se ponovo kreću i komuniciraju. Do sada su ga testirali na životinjama, a od od administracije za hranu i lekove SAD (FDA) traže odobrenje za eksperimente na ljudima.

- Moramo da budemo ekstremno oprezni i sigurni da će raditi dobro pre nego što stavimo ovaj uređaj u ljude. U teoriji, progres bi trebalo da bude ogroman. Prvo ćemo na dvoje ljudi isprobati uređaj kako bismo im vratili vid i ponovo pokrenuli mišiće koje ne mogu da pokreću. Čak i ako nekad nije video, ako je rođen slep, verujemo da možemo da mu vratimo vid - rekao je Mask na konferenciji u San Francisku, a prenosi Rojters.

Uprkos njegovim najavama, nije sigurno da će kompanija do te dozvole za kliničke testove stići lako, posebno nakon što je Rojters objavio da je "Neuralink" pod federalnom istragom zbog mogućeg kršenja prava životinja tokom testiranja. Postoji mnogo žalbi da su tokom eksperimenata mnoge životinje patile, kao i da su uginule tokom njih. Kompanija je od početka eksperimenata 2018. ubila oko 1.500 životinja.

Ilon Mask je do sada najviše i najotvorenije govorio o spajanju ljudi i mašina.

- Uređaj bi morao da se usadi direktno u lobanju kako bi elektrode mogle da komuniciraju s delovima mozga. U suštini, time bismo mogli da popravimo bilo koji problem u mozgu. Osim toga, to je samo početak, jer je cilj da on omogući simbiozu čoveka i veštačke inteligencije - pričao je on ranije.

Ta simbioza je, kako je govorio još 2017, njegov cilj.

- Uskoro ćemo verovatno videti sve veće spajanje biološke i digitalne inteligencije. Kompjuteri komuniciraju brzinama od nekoliko biliona bita u sekundi, dok podatke u kompjutere ljudi unose brzinom od 10 bitova u sekundi. U vreme kad se veštačka inteligencija širi, ljudi mogu da postanu beskorisni ako se i sami ne spoje s mašinama - naveo je najbogatiji čovek na svetu.

Testiranje čipa na majmunima u prostorijama Neuralinka foto: Profimedia

Maskova kompanija nije jedina koja se bavi razvojem čipova za stimulisanje mozga. Firma "Sinhron" takođe razvija moždane čipove i time se bave još od 2010, a 2018. prva je dobila odobrenje za kliničko testiranje tog uređaja na ljudima. Uređaj veličine šibice ubacuje se u mozak kroz venu na vratu, bez potrebe za operacijom mozga, a onda pomaže paralizovanim osobama da se povežu s kompjuterom i pišu, dopisuju se, kupuju, rade...

Sličnu tehnologiju, manje ili više invanzivnu, razvijaju i mnoge druge kompanije. Ideja je, uglavnom, da se pomogne prvo paralizovanim ljudima, ali ima i onih koji smatraju da će s vremenom ta tehnologija vremenom biti važna u takozvanom unapređenju ljudskog tela ili veštačkoj evoluciji. Čipovi u mozgu nisu jedini način za za to. Pojedini naučnici veruju da će ljudi uskoro menjati bolesne ili oštećene organe kloniranim, drugi se zalažu za korišćenje bioničkih delova tela, treći veruju u korišćenje nanotehnologije za čišćenje i podmlađivanje tela... Ima i onih koji misle da će najbolji način za unapređenje ljudskih tela biti regeneracija ćelija, genska terapija ili molekularna manipulacija. Najdalje idu oni koji smatraju da su čipovi u mozgu samo prvi korak, a da će završni biti prebacivanje ljudske svesti u mašine i večni život u virtualnom svetu ili prebacivanje u robotske avatare.

- Tehno-gurui iz Silicijumske doline već nude sve stare nagrade - sreću, mir, prosperitet, pa čak i večni život - ali ovog puta na Zemlji i pomoću tehnologije, a ne uz pomoć božanskog bića i nakon smrti. Oni veruju da su homo sapijensi završili svoju istorijsku ulogu i da više neće biti relevantni, ali zaključuju da zato treba pomoću tehnologije stvoriti homo deusa (čoveka boga), superiorniji model. Homo deus zadržaće osnovne karakteristike čoveka, ali će imati unapređene fizičke i mentalne sposobnosti koje će mu omogućiti da uđe u trku s najrazvijenijom veštačkom inteligencijom. Doktori, inženjeri i potrošači pokušavaju da "unaprede um". Stekli smo tehničke sposobnosti da počnemo stvaranje novih vrsta svesti, ali nemamo nikakvu mapu tih potencijalnih novih teritorija, a čak ne znamo ni u kom pravcu želimo da idemo. Zbog toga je čovečanstvo pred izazovom - piše izraelski istoričar Juval Noa Harari u knjizi "Homo deus: Kratka istorija sutrašnjice".

FUTOROLOG IJAN PIRSON: ŽIVEĆEMO U KLAUDU Istraživači poput britanskog futurologa dr Ijana Pirsona smatraju da ljudi koji danas imaju manje od 40 godina neće umreti jer će ljudska vrsta dosegnuti besmrtnost već 2050. - Mnogo ljudi je zainteresovano za večni život. Jedan od načina je korišćenje biotehnologija i medicine da se telo obnavlja i podmlađuje. Ipak, mnogo je veća verovatnoća da ćemo život produžiti povezivanjem umova s mašinama. Tako bismo živeli u klaudu (oblaku), a onda bismo mogli našu svest da prebacujemo u androide. To znači da bi naš digitalni mozak, smešten u kompjuterskom sistemu, mogao da živi večno, ali i da koristi robotske avatare - rekao je Pirson svojevremeno za britanski San.

EVO KAKO POJEDINCI PLANIRAJU DA MODIFIKUJU LJUDSKO TELO

Čipovi u mozgu - Mnogi veruju da ova tehnologija može ubrzati način obrade informacija, ali i pomoći ljudima da ponovo vide, hodaju, pričaju... Takođe, povezala bi ih s mašinama.

Bionički delovi tela - Metamaterijali mogu da budu iskorišćeni za stvaranje veštačkih organa kod ljudi koji su ostali bez njih ili jednostavno žele da ih zamene

Regeneracija ćelija - Regenerativne transplantacije krvi i pilule za obnovu ćelija mogle bi da produže ljudski život za 15 odsto.

Nanotehnologija - Posebne vrste nanobota mogle bi biti poslate u krvotok da odatle napadaju ćelije raka, ali i obnavljaju stare i bolesne ćelije.

Genska terapija - Naučnici već izvode gensku terapiju i veruju da ona može da zaustavi proces starenja i produži život za oko 25 odsto.

Molekularna manipulacija Naučnici poput dr Pankaja Kapahija ovom tehnikom produžili su život crva do pet puta, a veruju da je to moguće i kod ljudi.

Zamena organa - Već je moguće kloniranje ušiju, kostiju i kože, a veruje se da će uskoro biti moguća zamena svih obolelih organa.

Svest u mašini - Najčuvenija ideja kibernetske besmrtnosti jeste prebacivanje svesti čoveka u mašinu i provođenje večnosti u virtuelnom svetu.

Robotski avatari - Pojedinci veruju da bi posle prebacivanja svesti u mašinu bilo moguće i prebacivanje svesti u robotske avatare, koji bi omogućili svojevrsni večni život.

PITANJA I ODGOVORI: O NOVIM LJUDIMA I TRANSHUMANIZMU Šta je transhumanizam? - Prema definiciji Maksa Mura iz 1990. godine, transhumanizam je filozofija života u kojoj se zahtevaju razvoj i ubrzana evolucija inteligentnih bića. Cilj je prevazići trenutnu ljudsku formu i ljudska ograničenja, i to pomoću nauke i tehnologije. Zašto očekivati sve te promene? - Pogledajte oko sebe. Uporedite svet danas sa onim od pre samo 50 godina. Nije previše smelo verovati da će u sledećih 50 godina biti još većih promena. Internet je počeo da povezuje ljude, stvarajući novi sloj kompleksnosti društvu u kome je informacija najvažnija. Projekat ljudskog genoma je završen, a proučavanje naših gena se nastavlja. Performanse kompjutera se udvostručuju svakih 18 meseci i uskoro će imati moć računanja kakvu ima i ljudski mozak. Farmaceutske kompanije prave lekove koji mogu da menjaju raspoloženje i mnoge aspekte ličnosti. Mnogi ciljevi transhumanizma mogu biti ostvareni već sa sadašnjom tehnologijom. Šta znači termin postljudi? - Budućnost pripada bićima čije osnovne sposobnosti radikalno prevazilaze sposobnosti današnjih ljudi, a ne mogu se više smatrati ljudima prema današnjim standardima. Mnogi transhumanisti veruju da ćemo, ranije ili kasnije, prerasti u postljude - imati neverovatan intelekt, biti imuni na bolesti, moći sami da menjamo svoje raspoloženje i osećanja. Postljudi će možda biti potpuno sintetička veštačka inteligencija, možda ljudska svest prebačena u mašine, a možda nadograđena i unapređena ljudska bića. Da li su za takav razvoj potrebne hiljade godina? - Teško je predvideti koliko će trajati tehnološki razvoj. Sletanje na Mesec se dogodilo ranije nego što je iko očekivao, ali energija dobijena fuzijom nam je daleka i posle pola veka iščekivanja. Šta ako transhumanizam ne uspe? - U transhumanizmu se ne igra samo na jednu kartu. Čak i ako ne uspemo da pobedimo sve bolesti, pobedićemo većinu. Ima mnogo puteva koji vode do cilja transhumanizma. * Sa sajta Whatistranshumanism.org

FILMOVI I SERIJE U KOJIMA JE PREDSTAVLJEN TRANSHUMANIZAM

* Bez ograničenja (2011) Glavni junak pomoću leka N3T-48 poboljšava pamćenje i kognitivne funkcije i potpuno koristi kapacitet svog mozga.

* Digitalni ugljenik (2018) U budućnosti ljudi mogu da prebacuju svoju svest u takozvane košuljice i tako žive večno. Takođe, košuljice mogu da unapređuju na različite načine.

* Robokap (1987) Razvijena je tehnologija kojom je ubijeni policajac Aleks Marfi (Piter Viler) vraćen u život s posebnim, tehnologijom ojačanim telom.

* Matriks (1999) U budućnosti, mašine su pobedile ljude i pretvorile ih u svojevrsne baterije za svoj svet. Ljudi su izmenjeni tako da

* Avatar (2009) Da bi koristili bogatstvo planete Pandore, ljudi prave hibride na'vija, s kojima se povezuju i upravljaju njima sa Zemlje.

* Periferal (2022) Tehnologija je omogućila najrazličitije promene ljudskog tela, a spajanjem s mašinama omogućeno je i putovanje kroz vreme i dimenzije.

