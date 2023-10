200 GODINA OD ROĐENJA MIHAILA OBRENOVIĆA: Istoričar o uticajnoj lozi: Ubio mu oca i brata, a njega POSTAVIO ZA ŠEFA DIPLOMATIJE

Septembar je bio mesec u znaku srpske vladarske porodice Obrenović. Najpre je obeleženo 200 godina od rođenja Mihaila Obrenovića u Kragujevcu.

foto: Profimedia

Potom je film „Što se bore misli moje” izabran za srpskog predstavnika u trci za Oskara. Reč je o istorijskom i političkom trileru koji govori o ubistvu kneza Mihaila Obrenovića, kao i događajima koji su mu neposredno prethodili. Obrenovići su Srbijom vladali u dva navrata, u periodu od 1815. do 1842. i od 1858 do 1903. godine. Rodonačelnik ove vladarske porodice bio je Miloš Obrenović, a poslednji vladar Aleksandar Obrenović. Za vreme vladavine Obrenovića Srbija je stekla nezavisnost, te od kneževine postala kraljevina.

O ovoj vladarskoj lozi i ovom periodu naše istorije razgovarala je voditeljka Olja Lazarević sa istoričarem Nebojšom Damnjanovićem.

Knez Miloš je nastojao da za Srbe izvojuje povoljni status, započeo je razgovor Damnjanović.

- Praktično, knez Miloš je uz pomoć Rusije, potukao Turke, stekao tu autonomiju i gledao da proširi srpsku teritoriju. On je bio Karađorđev vojvoda, Srbija je stigla do vrata Niša i Timoka - rekao je Damnjanović.

On je hteo sam da vlada, nastavio je Damnjanović.

- Knez Miloš nije voleo jake institucije. Šta će njemu sud? On je sudija. Na kraju je stvoren Savet i kada se on formirao, Miloš je otišao iz Srbije, nije hteo da bude ograničen. Turski ustav je iznuđen, a knez MIloš nije hteo na njega da pristane. To zovemo vremenom Ustavobranitelja, a u stvari, to je bila vladavina oligarhije. S narodom se posupalo čvrstom rukom. Smatrali su da je narod neozbrazovan i primitivan i da ga treba voditi. U mešavini spoljne politike i tursko-austrijskoj orijentaciji Srbije, vlada Aleksanadar Karađorđević koji je s odlaskom Miloša postavljen - rekao je Damnjanović.

Na pitanje voditeljke o ulozi Rusije i Austrije u ovom periodu istorije Srbije, Damnjanović je istakao da je Miloš smetao svima.

- Miloš Obrenović je smetao svima jer je bio nezavisna ličnost. Rusi su ga hvatali u lažima, u naivnim lažima i to mu se obilo o glavu. Knez Miloš je bio nepismen čovek. Dok je knez Aleksandar bio okrenut Austrougarskoj... Knez Mihailo je zaista zasnivao institucije, ne bog zna kakve, ali je vodio aktivnu spoljnu politiku. Knez Mihailo je hteo da oslobodi balkanske hrišćane uz njegovovo šefa diplomatije Ilija Garašanin ne možemo njega zaboraviti. Znači, on je vlast dao sinu kome je ubio oca i brata! Ubili su njegovog oca, natakli mu glavu na kolac i u njegova usta stavili lulu! - ispričao je Damnjanović.

04:39 NEBOJŠA DAMNJANOVIĆ O ISTORIJI SRBIJE

Knez Mihailo je i u Mađarskoj stekao dobre konekcije zbog braka sa Mađaricom:

- Veća je sklonost da se Srbi sa Mađarima nagode, pre sa njima nego sa Hrvatima - rekao je Damnjanović.

Osvrnuvši se na ukidanje turskog ustava, od strane Mihaila Obrenovića, sagovornik Kurir TV pojasnio je šta je to donelo Srbiji.

- Obrazovani ljudi u Srbiji hteli su jasnija prava. Od tada, vrhovni činovnici počinju da se nazivaju ministrima, a knez je pokazao da on ne misli sa tim reformama da ide daleko. On je osudio i smenio sudije, nije ubijao kao knez Miloš, poslao ih je u zatvor jer su doneli neke odluke koje se njemu nisu sviđale. On je zaveo parlamentarizam, a sa druge strane rat protiv Turske. NIje to tako moglo, a on nije hteo da da političku slobodu. On nije imao lažnu demagogiju, ne on je govorio narod nije zreo za to. Govorio je da zna sve obrazovane ljude u Srbiji, lično - kazao je.

foto: Nocmuzeja.rs

Sledeći vladar koji dolazi na vlast sa svega 13 godina je knez Aleksandar Karađorđević za kojeg Damnjanović kaže da je veoma rano zapušten i od strane roditelja i od strane političara.

- Izgleda da je on jedino kao muškarac funkcionisao sa Dragom Mašin. Uprkos tome što je mogao da ima izbor i da izabere i princezu, nije to hteo. Zbog te žene je došao i sa roditeljima u konflikt i tako stvorio raspoloženje u javnosti protiv sebe - rekao je Damnjanović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.