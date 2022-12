"ALBANCI GAZE SRPSKE ZASTAVE I PROVOCIRAJU" Stručnjaci za Kurir TV: IZAZIVAJU SRBE dok neko ne završi MRTAV!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je saopštio da ide na Samit EU-Zapadni Baklan koji se održava u Tirani. Naveo je da bi bilo više štete nego koristi da nije otišao.

foto: kurir tv

Šta nosi ovaj samit govorili su u jutarnjem programu Redakcija profesor dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije i Veljko Nestorović, urednik portala Kosovo online.

foto: kurir tv

Miletić je u prvi plan stavio institucije Srbije, i iskustvo od Covid krize do danas, u kojem se vidi velika posvećenost institucija u cilju ostvarenja boljitka za sve.

- Sve je pod velikim pritiskom međunardonih zajednica. Predsednik Vučić najbolje zna jer deset godina učestvuje u tim pregovorima, a mi nemamo alternativu ruskim energentima i nećemo im uvoditi sankcije - rekao je Miletić.

foto: KURIR TV

Na pitanje voditeljke Olje Lazarević da prokomentariše zaključke Saveta ministara spoljnih poslova EU u kojem je zapisano kako oni duboko žale što nismo uskladili svoju obavezu sa restriktivnim merama, Miletić je odgovorio da samo što nije zaplakao.

- Evo suze mi kreću! Toliko su oni pokazali objektivnost i principijelnost, da deset godina od njihovih posredovanja Srbija ne može jednu tačku da realizuje koja se tiče zajednice srpskih opština! - rekao je ogorčeno Miletić i dodao:

- A da ne pričam o drugim nečoveštvima koja se dešavaju na prostoru KiM!

07:21 11 godina ne mogu JEDNU TAČKU da ispune! IZAZIVAJU SRBE dok neko ne završi mrtav!

Završena kriza sa registarskim tablicama i nakon toga situacija gde će gradonačelnik severne Mitrovice biti Albanac pitanje je, koje je Nestorović okarakterisao kao početak nove krize .

- Ovaj samit u Tirani je nešto što nije moglo da se izbegne i ne treba da se izbegava, iako se nama ne sviđa ono što pričaju. Sa kim će se sve sastati predsednik Vučić, biće kasnije saopšteno - rekao je novinar Nestorović.

Šta će doneti ovih nekoliko dana do 18. decembra prokomentarisao je Miletić.

- Kurti hoće da napravi takav pritisak na srpske opštine da bi se EU uključila. Stvaranje bezizlaznog ambijenta za Srbe. Šta će neki Albanac da upravlja Srbima, i da će to moći? Ako neko to veruje da može na miran način da prođe, to je iluzija! Kurti se igra vatrom i ne znamo posledice - rekao je MIletić.

On je rekao da naš narod traži pravdu i slobodu.

- Ovo što rade nema veze sa Briselskim sporazumom! - rekao je Miletić.

Nestorović je ispričao kako je krug nasilja na severu Kosova, uzavreo.

- Albanci gaze srpske zastave i provociraju! Veštački prave konflikt, takav koji će dovesti do smrti, da bi mogli da nađu izgovor da EU pošalje pomoć. U neku ruku Srbi su prepušteni sami sebi. Niko neće reagovati na nasilja! - rekao je Nestorović.

