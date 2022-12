"I ŠAMAR MOŽE DA ZAPALI BALKAN" Miloje Pršić za Kurir TV: Ne smemo da napravimo eksces jer upravo to očekuju da uradimo (VIDEO)

Zbog istorijskog zahteva predsednika Aleksandra Vučića da se prema Rezoluciji 1244, na Kosovo vrate pripadnici srpskih bezbednosnih snaga, protiv Srbije će u narednim danima uslediti specijalni hibridni rat, koji će uključivati podmetanje zločina, plasiranje lažnih vesti o nedostatku demokratije i medicinskih sloboda i pokušaj da se Srbi okrive za eskalaciju sukoba na Kosmetu, upoznavaju stručnjaci.

A na koji način se vodi hibridni rat, i kako se Srbija brani od istog, govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije prof. dr Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma i prof. dr Miloje Pršić, istoričar.

- Kosovo je jedna otvorena rana i priča koja se neće završiti u dogledno vreme, ali to je deo projekta velike Albanije o čemu odlučuju na zapadu i u Vašingtonu. Po pitanju Kosova ne sme doći do nesloge koja je tradicionalna kod nas. Tu mora kod Srba da vlada potpuna saglasanost. Gubljenje Kosova može doći samo kao posledica izdaje. Kosovski ep još nije završen i ponavlja se kao usud nad našim narodom - rekao je Milašinović.

Pršić ističe da Kfor i Euleks ne vrše svoju dužnost.

- Srbi su od 1999. izloženi maltrertiranju. Evropa koja je uzor demokratije dozvolila je da stari evropski narod kao što su Srbi u 21. veku živi u getu. To je sramotno. Ako je već Kosovo pod okupacijom onda su Kfor I Euleks morali da preduzmu mere da se zaštite elementarna prava srpskog naroda. Umesto toga Kfor je kao dekoracija. Neću da vas podsećam koliko je uništeno crkava uz prisustvo Kfora. Da je tamo bio naš čovek koji bi znao šta štiti ne bi do toga dolazilo - smatra Pršić.

On se osvrnuo i na oduzimanje vina proizvođaču Srđanu Petroviću iz Velike Hoče:

- Carina je došla i uzela 42.000 litara vina. Oni su izmiksali tih 15 sorti vina i prodaju ga. Sramotno.

Milašinović je objasnio prirodu hibridog rata i naglasio da se takav rat protiv Srbije vodi u koordincaciji zapada i kosovskih Albanaca.

- Hibridni rat počiva na tajnama i na lažima. Vidite svetske događaje poput sabotaže na severnom toku i udara na most na Krimu. Sve to izvode specijalne strukture koje su za to i zadužene, ali i obučene. Ako pogledamo tzv. Kosovo tu je reč o kontinuiranom procesu. Ja sam od 2009. više puta bio tamo. To je porobljeni narod. Indijanci u getima žive bolje nego Srbi na Kosovu i Metohiji. Oteti nečiju teritoriju koja je kolevka jednog naroda to je jedan od najvećih zločina posle drugog svetskog rata.

- Združeno se deluje od strane službi SAD i delova tog mehanizma na Kosovu i Metohiji. Svi zločini koji se smišljaju ili odobravaju oni dolaze od naredbodavca. Ni u kom slučaju autohtono. Imamo nešto što je vidljivo na lokalnom planu, a što se realizuje na globalnom planu - zaljučio je Milašinović.

Pršić je rekao da nema velika očekivanja od posete Gabrijela Eskobara, jer kako kaže, iskustvo sa stranim diplomatama poput Holbruka govori da oni retko kad doprinesu rešeavanju kriznih situacija u korist Srba.

- Zapad pošalje nekog diplomatu, kao što je Holbruk koji je obmanjivao sve redom. Srbi moraju da budu strpljivi. Ne sme da se desi Miljacka 1914 godine, ne smeju da se dese Markale. Ne smeju Srbi da potpale fitilj, nego da dopuste Albancima da naprave ekces. Dovoljan je šamar kao odgovor na provokaciju da se zapali Balkan i svet. - naglasio je Pršić.

